Пока вы спали: вакцина для всех, обыски в Джурджулештах и новый позор балерины

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КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. На пограничном пункте Джурджулешты в среду прошли обыски, в отношении ряда полицейских, таможенников и водителей международных рейсов возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном ведомстве.

Отмечается, что расследуются случаи пассивной коррупции и другие должностные преступления. В частности, установлено, что лица, попавшие под санкции, принимали участие в подделке рабочих контрактов и медицинских справок с указанием отрицательных результатов тестов на COVID-19.

В ожидании вакцины

Не раньше начала 2021 года больные начнут получать вакцину от COVID-19. Об этом заявил в ходе трансляции с официального Twitter директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

При реалистичном сценарии, люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года", - цитирует Райана РИА Новости. Важным фактором, по его мнению, является доступность вакцины для всех слоев населения во всем мире.

"Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех", - подчеркнул чиновник ВОЗ.

В то же время в Москве озвучили и другие сроки. Как заявил в среду премьер РФ Михаил Мишустин, российская вакцина от коронавируса может появиться уже осенью.

Глава российского правительства отметил, что работой по созданию вакцины занимаются 17 научных организаций, в том числе Минздрав, ФМБА и Роспотребнадзор.

"Четыре вакцины на сегодня доказали свою безопасность, и по двум клинические испытания находятся на финальной стадии. Это Центр Гамалеи и Минобороны. И ещё две готовятся к началу испытаний, это «Вектор» и Центр вакцин и сывороток", - пояснил Мишустин.

Штраф для Волочковой

Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.

Блерине предъявили ряд обвинений в связи с нарушением карантина во время поездки. Волочкова была признана виновной в совершении административного правонарушения, за которое ей мог грозить штраф от 1 тысячи до 30 тысячи рублей.

В апреле Волочкова посетила Серафимо-Дивеевский монастырь, где ранее был обнаружен коронавирус у нескольких десятков человек. С 25 апреля все село Дивеево было закрыто на карантин по решению Роспотребнадзора.

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