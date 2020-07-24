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Истребитель СУ-27 во время учебно-тренировочного полета (11 мая 2012). Калининградская область

Пока вы спали: Су-27 и авиа-перехват, молдавский танк и сюрприз от "роллингов"

© Sputnik / Игорь Зарембо
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© AFP 2020 / Daniel Mihailescu
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Об этом сообщают итальянские СМИ. Нашего соотечественника и "группу товарищей" задержали в тот момент, когда они приделывали пушки на гусеничный бульдозер. Молдаванин и семеро его сообщников были приговорены к 3 годам тюрьмы за незаконное производство оружия.

СУ-27 наказал "Посейдона"

Российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского самолета-разведчика Р-8А Посейдон, приблизившегося к границам РФ в Черном море, сообщает Минобороны Российской Федерации.

Отмечается, что воздушную цель зафиксировали российские средства контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон", - говорится в сообщении.

После того, как американский самолет развернулся, российский Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы РФ не допущено.

Привет из 70-х

Легендарный британский рок-коллектив The Rolling Stones выпустил песню Scarlet. Композиция была записана еще в 1974 году, но ранее никогда не выпускалась. О новом произведении музыканты рассказали на странице группы в Twitter.

​Они отметили, что в записи трека  участвовали Джимми Пейжд из Led Zeppelin, и гитарист из группы Blind Faith Рик Греч.

"Мы пришли в конце сессии Zeppelin. Они уезжали, нас записали следующими. Если мне не изменяет память, Джимми решил остаться", — поделился своими воспоминаниями с журналом Rolling Stones гитарист и один из авторов песен группы Кит Ричардс.

По его словам, изначально песня Scarlet не задумывалась как самостоятельный трек, но «получилось хорошо», поэтому группа решила его включить в новый сборник.

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