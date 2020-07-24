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Церемония вручения российского паспорта

Жители Молдовы могут получить гражданство России в упрощённом порядке

© Sputnik / Евгений Биятов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200724/31047932/grajdanstvo-russia-uproshenka.html

В России начал действовать закон, который упрощает получение гражданства для иностранцев и лиц без гражданства. В частности, соискателям не придется отказываться от имеющегося гражданства.

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. В России вступил в силу федеральный закон, упрощающий получение гражданства иностранцами. Документ, изменяющий процедуру вступления в гражданство РФ, был подписан президентом Владимиром Путиным 24 апреля .

Паспорт гражданина Российской Федерации, фото из архива
© Sputnik / Maksim Bogodvid
В России сократили сроки предоставления гражданства

Если ранее документы на российский паспорт не принимались без заявления об отказе от имеющегося у гражданина иного гражданства, то теперь это положение исключено из закона.

Кроме того, закон снимает отдельные ограничения с иностранцев - носителей русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство РФ в территориальные органы МВД России.

Для граждан Молдовы, Украины, Белоруссии и Казахстана система также будет упрощена: они смогут подать заявление на гражданство без соблюдения срока проживания в России при наличии действительного вида на жительство.

Ранее в России вступил в силу закон о сокращении сроков рассмотрения заявок на получение гражданства. Согласно закону, срок рассмотрения заявки на получение гражданства России уменьшен с 6 до 3 месяцев.

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