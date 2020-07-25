Работы на "Северном потоке – 2" временно приостановлены: ситуация нештатная

Судна-трубоукладчики простаивают уже две недели, не исключено, что пауза может составить в общем итоге почти сто дней.

КИШИНЕВ, 25 июл – Sputnik. Причиной приостановки строительства стал нерест трески, сообщила немецкая радиостанция NDR Info.

Отмечается, что датские власти запретили любые строительные работы вплоть до конца сентября.

При этом, как отмечает радиостанция, природа в этом случае сыграла на руку политикам: 22 июля госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.

В рамках поездки он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод. Госсекретарь подчеркнул, что США будут активнее защищать свои геополитические интересы.

Вашингтон выступает против реализации проекта, поскольку пытается навязать Европе поставки своего сжиженного природного газа. В декабре США приняли оборонный бюджет, предполагающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода, из-за чего от работ отказалась швейцарская Allseas.

В ответ российская сторона заявила о способности самостоятельно завершить строительство усилиями трубоукладчика "Академика Черского", который прибыл в немецкий порт Мукран в мае.

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