Страшен ли земным организмам "инопланетный микроб": вывод британских ученых

Считается, что микроорганизмы — бактерии и вирусы — могут существовать за пределами Земли. Обнаружение жидкой воды в нескольких местах Солнечной системы повышает такую вероятность.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Британские исследователи доказали, что иммунная система млекопитающих, способна обнаружить микробов с других планет и реагировать на них. Результаты опубликованы в журнале Microorganisms.

"Мир сейчас слишком хорошо осознает проблему иммунитета, вызванную появлением совершенно новых патогенов", — приводятся в пресс-релизе Эксетерского университета слова руководителя исследования профессора Нила Гоу (Neil Gow) из Центра медицинской микологии

Он и его коллеги задались вопросом, что произойдет, если мы попадем под воздействие микроорганизма, который был доставлен с другой планеты, гсможет ли наша иммунная система обнаруживать белки, полученные из внеземных строительных блоков?

Команда синтезировала в лаборатории два вида "экзопептидов" — комбинаций аминокислот, не встречающихся на Земле, но найденных в большом количестве в углеродистых метеоритах, и проверили, как на них реагируют иммунные клетки мышей, которые функционируют так же, как у людей.

Оказалось, что активация Т-клеток грызунов — ключевых для старта иммунных реакций, была менее эффективной — 15 и 61 процент соответственно, по сравнению с 80-90-процентной активацией при воздействии пептидов, состоящих исключительно из "земных" аминокислот, но все-таки она присутствовала.

Результаты позволили ученым предположить, что контакт с внеземными микроорганизмами может представлять иммунологический риск для космических миссий, направленных на поиск организмов на экзопланетах и спутниках.

Однако, отмечают авторы, это только предварительные данные, основывающиеся на высокой доле предположений и допущений.

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