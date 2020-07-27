Пока все спали: ковид за сутки, испытание вакцины и смерть звезды Голливуда

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КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Так, согласно официальной статистике ВОЗ, число подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 15,78 млн, за сутки число зараженных выросло более чем на 200 тыс. человек. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 свыше 640 тысяч.

Более печальную статистику представил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире за все время пандемии составило 16 199 931 человек, скончалось 647 910 заболевших.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — 8 385 810 человек, следует из интерактивной карты. За одни сутки показатель вырос на 93 499. Число умерших увеличилось на 2890 и достигло 332 589.

В Европе выявили 3 216 335 заразившихся и 210 261 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 287, умерли 311 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там заразились 1 732 248 человек, скончались 39 786 пациентов.

Стоит отметить, что не все страны предоставляют все цифры. В частности, неизвестно количество выздоровевших в Испании, Великобритании, Нидерландах и Швеции.

К вечеру воскресенье в Молдове лабораторно подтвердили еще 206 случаев инфицирования COVID-19, из которых 5 - в приднестровском регионе. В трех эпизодах вирус был ввезен в республику из-за границы - из России, Турции и Италии.

За весь период пандемии инфекцию обнаружили у 23 тысяч 34 человек. Скончались от инфекции более 730. На сегодняшний день 15 909 человек прошли курс лечения от COVID-19.

В Молдове до 31 августа продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Испытания начались

Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Центр "Вектор" Роспотребнадзора получил 24 июля разрешение на проведение клинических испытаний вакцины, первые добровольцы будут вакцинированы 27 июля в рамках протокола клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Испытывать на себе вакцину будут в том числе 60 сотрудников центра.

Ранее официальные представители "Вектора" отмечали, что решение о вакцинации для населения можно будет принимать только после окончательного подтверждения безопасности и эффективности вакцины, ее регистрации.

Ушла Оливия де Хэвилленд

Легендарная британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд, которая была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитом фильме 1939 года "Унесенные ветром", умерла на 105-м году жизни, сообщило издание Hollywood Reporter.

По информации портала, де Хэвилленд скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила более 60 лет.

Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы. Де Хэвилленд дважды завоевывала премию "Оскар" как лучшая актриса, за роли в фильмах "Каждому своё" (1946) и в "Наследнице" (1949).

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