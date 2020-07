Пока все спали: ковид за сутки, испытание вакцины и смерть звезды Голливуда

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Во Всемирной организации здравоохранения назвали число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире. Так, согласно официальной статистике ВОЗ, число подтвержденных случаев инфицирования в мире превысило 15,78 млн, за сутки число зараженных выросло более чем на 200 тыс. человек. Число скончавшихся пациентов с COVID-19 свыше 640 тысяч.

Более печальную статистику представил американский университет Джонса Хопкинса. По его данным, число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире за все время пандемии составило 16 199 931 человек, скончалось 647 910 заболевших.

Первое место по числу инфицированных занимает регион Северной и Южной Америки — 8 385 810 человек, следует из интерактивной карты. За одни сутки показатель вырос на 93 499. Число умерших увеличилось на 2890 и достигло 332 589.

В Европе выявили 3 216 335 заразившихся и 210 261 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 20 287, умерли 311 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия. Там заразились 1 732 248 человек, скончались 39 786 пациентов.

Стоит отметить, что не все страны предоставляют все цифры. В частности, неизвестно количество выздоровевших в Испании, Великобритании, Нидерландах и Швеции.

К вечеру воскресенье в Молдове лабораторно подтвердили еще 206 случаев инфицирования COVID-19, из которых 5 - в приднестровском регионе. В трех эпизодах вирус был ввезен в республику из-за границы - из России, Турции и Италии.

За весь период пандемии инфекцию обнаружили у 23 тысяч 34 человек. Скончались от инфекции более 730. На сегодняшний день 15 909 человек прошли курс лечения от COVID-19.

В Молдове до 31 августа продлено чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

Центр "Вектор" в понедельник начинает клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разрешение на проведение исследования было получено в пятницу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.