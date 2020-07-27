09:13 27 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.61
  • USD16.93
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Протесты в США

Во время протеста в Сиэтле задержано около 50 человек

© Sputnik /
В мире
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200727/31072473/Vo-vremya-protesta-v-Sietle-zaderzhano-okolo-50-chelovek.html

Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом, в ходе беспорядков пострадали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бурные события в Сиэтле: протестующие предприняли попытку нападения на участок и устроили взрыв около одной из его стен.

© AP Photo / Mark J. Terrill
Паника в США: "зеленые человечки" захватывают американские города

В результате этого в стене образовалась дыра, трое полицейских пострадали, один из них был госпитализирован, двое других вернулись к работе. Сообщается, что в ходе задержано 47 участников столкновений.

"В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются - от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска... Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции", - говорится в заявлении полицейского департамента Сиэтла, сообщает РИА Новости.

Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом. Американские СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа решила направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы в целях борьбы с преступностью.

Полиция разместила на своем сайте фотографии ранений сотрудников и отметила, что протестующие кидали в полицейских камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от "взрывоопасных веществ". Ведется следствие.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Почему стоит выбрать Кооперативно-торговый университет Молдовы.
Абитуриент-2020: что предлагает Кооперативно-торговый университет Молдовы
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться