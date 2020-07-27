Во время протеста в Сиэтле задержано около 50 человек

КИШИНЕВ, 27 июл – Sputnik. Бурные события в Сиэтле: протестующие предприняли попытку нападения на участок и устроили взрыв около одной из его стен.

В результате этого в стене образовалась дыра, трое полицейских пострадали, один из них был госпитализирован, двое других вернулись к работе. Сообщается, что в ходе задержано 47 участников столкновений.

"В течение дня 59 полицейских получили ранения, из них один госпитализирован. Ранения различаются - от ссадин и кровоподтеков до ожогов и разрыва мениска... Сотрудники полиции задержали 47 человек к концу акции протеста за нападения, нежелание расходиться и препятствование действиям полиции", - говорится в заявлении полицейского департамента Сиэтла, сообщает РИА Новости.

Местная полиция объявила происходящее в городе мятежом. Американские СМИ ранее сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа решила направить в Сиэтл дополнительные федеральные силы в целях борьбы с преступностью.

Полиция разместила на своем сайте фотографии ранений сотрудников и отметила, что протестующие кидали в полицейских камни, бутылки и деревянные предметы. Также полицейские пострадали от "взрывоопасных веществ". Ведется следствие.

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились втроем, причем один из них наступил афроамериканцу коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.

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