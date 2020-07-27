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Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.

Под Одессой ввели режим Чрезвычайной ситуации

© Sputnik / Стрингер
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Sputnik Молдова
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Содержание нефтепродуктов в месте крушения "Делфи" у берегов Одессы превысило норму в 157 раз.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Ситуация с танкером "Делфи", который затонул у берегов Одессы, признана чрезвычайной ситуацией в регионе. Об этом заявил глава Одесской области Максим Куцый.

Танкер Делфи под флагом Молдавии на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
© Sputnik / Стрингер
Авария танкера "Делфи": содержание нефтепродуктов выше нормы в 157 раз

Танкер "Делфи", шедший под флагом Молдовы, во время шторма сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы осенью прошлого года. В морском агентстве заявили, что судно использовал флаг республики незаконно.

"Провели заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по затонувшему танкеру. Главное – ситуация признана как чрезвычайная, местного уровня", — сообщил Куцый.

Как сообщают украинские СМИ, владелец судна в последний раз пробует поставить его на ровный киль. Также отмечается, что с подачи Госэкоинспекции Украины будет пересчитан ущерб, причиненный экологии.

По словам главы Одесской области, в понедельник состоится расширенное совещание с участием местных экспертов.

"Именно их технические обоснования станут основой для оперативной ликвидации судна", - отметил Куцый.

 Содержание нефтепродуктов в месте крушения "Делфи" у берегов Одессы превысило норму в 157 раз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал в ближайшее время убрать затонувшее судно  с побережья Одессы.

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