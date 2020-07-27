В Вене стартовали консультации России и США по стратегической стабильности

Переговорный раунд продлится с 27 по 30 июля , а начнутся он с заседания рабочей группы по космической безопасности.

КИШИНЕВ, 27 июл — Sputnik. В Вене началась встреча межведомственных делегаций России и США, на которой стороны обсудят актуальные вопросы в сфере международной безопасности и контроля над вооружениями, сообщило в понедельник российское постпредство при международных организациях.

Консультации пройдут с 27 по 30 июля. Делегацию России возглавляет замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД РФ Владимир Леонтьев.

"Встреча экспертов России и США по вопросам стратегической стабильности в формате трех рабочих групп только что началась в Вене", – говорится в сообщении в Twitter постпредства.

#Russia-#US experts meeting on #StrategicStability issues in the format of three working groups has just kicked off in #Vienna pic.twitter.com/24M2SXVkjc — Russian Mission Vienna (@mission_rf) July 27, 2020

Отмечается, что консультации начинутся с заседания рабочей группы по космической безопасности, в дальнейшем соберутся группы по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации. Помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд заявил, что Соединенные Штаты на переговорах с РФ намерены выработать нормы конструктивного поведения в космосе.

Первый раунд двусторонних консультаций состоялся 22 июня. Стороны обсудили вопрос продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3), поддержание стабильности и предсказуемости в условиях прекращения действия Договора о РСМД.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года. Вашингтон заявлял о намерении не продлевать СНВ-3 и готовности разработать новый документ без "пробелов" действующего соглашения и с возможностью подключения к нему Китая. В Пекине, однако, эту идею отвергли.

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