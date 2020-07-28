07:50 28 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.87
  • RUB0.24
  • RON4.10
  • UAH0.61
Поиск
Разработка препарата. Иллюстративное изображение.

Пока все спали: препарат от ковид, взрыв в Болгарии и перехват над Черным морем

© Sputnik / Pavel Lisitsin
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (424)
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200728/31084563/Poka-vse-spali-preparat-ot-kovid-vzryv-v-Bolgarii-i-perekhvat-nad-Chernym-morem.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Комиссия по лекарствам при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям разрешила клиническое испытание препарата, предназначенного для лечения COVID-19. 

Биологическая опасность.
© Sputnik / Александр Гальперин
Удвоение: в мире за месяц - столько же заболевших COVID-19, как за предыдущие пять

Отмечается, что лекарство обладает противовирусным действием, будучи новым соединением, которое показало свою эффективность и безопасность в исследовательских дозах. Как сообщает  Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, это третий препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Клиническое испытание препарата пройдут в трёх учебных центрах при инфекционной больнице им. Тома Чорбэ.

Взрыв на газопроводе

В понедельник на юге Болгарии произошел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией, сообщает болгарское агентство БГНЕС .

Отмечается, что из-за инцидента были временно прекращены поставки газа в Грецию. По данным компании-оператора Булгаргаз, никто не пострадал.

Укрощение "Посейдона"

Российские средства контроля воздушного пространства 27 июля обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границам России воздушную цель. На ее перехват направился истребитель Су-27 , передает российский Национальный центр управления обороной.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", — говорится в сообщении.

После разворота самолета-разведчика ВМС США российский истребитель вернулся на аэродром базирования, граница нарушена не была.

Весь полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (424)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Снимок нидерландского фотографа Teun Veldman.
Улыбка, задумчивость, шаловливость: конкурс Comedy Pet Photo Awards 2020
Преимущества обучения в Комратском государственном университете
Абитуриент-2020: преимущества обучения в Комратском госуниверситете
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться