Пока все спали: препарат от ковид, взрыв в Болгарии и перехват над Черным морем

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КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Комиссия по лекарствам при Агентстве по лекарствам и медицинским изделиям разрешила клиническое испытание препарата, предназначенного для лечения COVID-19.

Отмечается, что лекарство обладает противовирусным действием, будучи новым соединением, которое показало свою эффективность и безопасность в исследовательских дозах. Как сообщает Агентство по лекарствам и медицинским изделиям, это третий препарат, предназначенный для лечения COVID-19. Клиническое испытание препарата пройдут в трёх учебных центрах при инфекционной больнице им. Тома Чорбэ.

Взрыв на газопроводе

В понедельник на юге Болгарии произошел взрыв на магистральном газопроводе, который соединяет эту страну с Грецией, сообщает болгарское агентство БГНЕС .

Отмечается, что из-за инцидента были временно прекращены поставки газа в Грецию. По данным компании-оператора Булгаргаз, никто не пострадал.

Укрощение "Посейдона"

Российские средства контроля воздушного пространства 27 июля обнаружили над нейтральными водами Черного моря приближающуюся к границам России воздушную цель. На ее перехват направился истребитель Су-27 , передает российский Национальный центр управления обороной.

"Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А "Посейдон", — говорится в сообщении.

После разворота самолета-разведчика ВМС США российский истребитель вернулся на аэродром базирования, граница нарушена не была.

Весь полет Су-27 проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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