Пока вы спали: безопасность в космосе, новые жертвы COVID и крушение поездов

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КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Делегации России и Соединенных Штатов в течение 13 часов вели переговоры в Вене по вопросам безопасности в космосе и снижению рисков, передает РИА Новости с ссылкой на сообщение пресс-служы госдепартамента США.

Отмечается, что российско-американский диалог по космосу стал первым за последние семь лет.

В рамках встречи делегации обменялись мнениями о текущих и будущих космических угрозах, политике, стратегиях и доктрине, а также обсудили перспективную повестку дня для содействия безопасной, профессиональной и устойчивой деятельности в космосе.

Подчеркивается, что стороны выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и улучшении каналов связи.

Борьба с коронавирусом продолжается

За последние сутки в мире выявили 226 783 новых случая заражения COVID-19 и 4 153 летальных исхода. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,3 миллиона, свыше 650 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Университет Джонса Хопкинса представил в среду утром свои данные: за время пандемии коронавирусом COVID-19 заразились более 16,6 млн человек во всем мире, более 659 тысяч скончались.

По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 341 920, скончались 650 805 пациентов с коронавирусом.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 23 521. Во вторник были зафиксированы 367 новых лабораторно подтвержденных случаев заражения инфекцией.Общее число выздоровевших достигло 16 462, а летальных исходов от осложнений, вызванных коронавирусом, - 753.

ЧП в Санкт-Петербурге

В Петербурге во вторник столкнулись два грузовых поезда. В результате ЧП с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки госпитализирован машинист, еще один пострадавший после осмотра медиками поехал домой. Движение пассажирских поездов через эту станцию не осуществлялось.

Все силы железнодорожных служб Петербурга сейчас брошены на разбор завалов после аварии на станции "Купчинская". Происшествием занялись следователи. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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