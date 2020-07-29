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Премия Эмми. Архивное фото

А культурная жизнь продолжается: названы номинанты на премию "Эмми"

© REUTERS / Lucy Nicholson
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200729/31098456/A-kulturnaya-zhizn-prodolzhaetsya-nazvany-nominanty-na-premiyu-Emmi.html

Американская телевизионная академия включила в список номинантов на премию Emmy за 2020 год сериалы "Убивая Еву", "Корона", "Очень странные дела". Всего претендентами на получение высшей телевизионной награды в этой категории названы 8 сериалов.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Церемония вручения "Эмми" пройдет 20 сентября, в этом году из-за пандемии COVID-19 она будет проведена в виртуальном формате, отметили в Американской телевизионной академии.

Билли Айлиш
© AFP 2020 / Amy Sussman
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Основными претендентами по числу номинаций в этом году стал сериал телеканала HBO "Хранители". Он может взять сразу 26 статуэток. На втором месте сериал "Удивительная миссис Мейзел" – 20 номинаций, а на третьем – сериал "Озарк" с 18 номинациями.

В номинации "лучший драматический сериал" названы сериалы "Корона", "Рассказ служанки", "Лучше звоните Солу", "Озарк", "Убивая Еву", "Мандалорец", "Наследники" и "Очень странные дела".

Среди тех, кто претендует на награды за роль второго плана -  Дженнифер Энистон, Оливия Колман, Зендая, Стив Карелл, Брайан Кокс, Джереми Стронг, Кристина Эпплгейт, Рэйчел Броснахэн, Майкл Дуглас и другие актеры.

 Ведущим 72-й церемонии вручения "Эмми" станет комик Джимми Киммел. 

В 2019 году победителями "Эмми" стали: в номинации "Лучший драматический сериал" – "Игра престолов", лучший комедийный сериал – "Дрянь", лучший мини-сериал – "Чернобыль".

"Эмми" вручается основанной в 1946 году Академией телевизионных искусств и наук и считается одной из самых престижных наград за работу на телеэкране. Отмечаются музыкальное и звуковое оформление, прически, грим, редактирование, свет. Судьбу награды определяют около 23 тысяч членов телеакадемии.

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