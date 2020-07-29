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Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу.

COVID-19: новый штамм и реакция ВОЗ

© Sputnik / Aram Nersesyan
В мире
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1640)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200729/31102240.html

Представитель Всемирной организации здравоохранения прокомментировал обнаружение новой разновидности коронавируса во Вьетнаме.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Обнаруженный в Дананге (Вьетнам) штамм коронавируса SARS-CoV-2 не отличается от других по степени заразности. Об этом, как передает РИА Новости, заявил представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк.

По мнению представителя ВОЗ, причин для обеспокоенности нет.

Согласно имеющимся данным, заразность и опасность COVID-19 не изменились.
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Власти Вьетнама заявили, что вспышка COVID-19 в приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. За последние 5 дней в очаге зафиксированы 29 новых случаев заражения коронавирусом.

Местные медики считают, что этот штамм может быть более агрессивным, чем известные им ранее типы того же коронавируса, поскольку быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала государства присоединиться к активной борьбе с инфекцией.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1640)

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