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Donald Trump

Трамп негодует: зачем США защищать Германию от России

© AP Photo / Alex Brandon
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200730/31110720/trump-germany-usa-army.html

Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточные взносы на оборону и угрожал выходом Вашингтона из военного блока.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп недоумевает от того, что США должны защищать Германию от России, притом, что Берлин перечисляет Москве "миллиарды долларов" за энергоносители.

© AFP 2020 / Kerem Yucel
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Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию. 

Трамп одобрил это решение, и в своем Twitter объяснил почему. Поводом стали "Северный поток-2" и военный бюджет Германии - два пункта, по поводу которых президент США неоднократно выражал свое недовольство.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал Трамп в Twitter.

​"Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" - добавил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

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© Sputnik / Нина Зотина
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В середине июля Госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия подвергают риску применения американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров за недостаточные, по его мнению, ассигнования на оборону и угрожал выходом Вашингтона из военного блока. На саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года американский лидер заявил, что 22 из 23 членов организации "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам".

Как отметил Трамп, 2% ВВП, которые должны предоставлять члены на нужды организации, являются "крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы". При этом Германия, по его словам, платит всего около 1% ВВП на нужды НАТО, в то время как США платят 4,3% гораздо большего ВВП на эти цели.

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