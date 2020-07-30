Трамп негодует: зачем США защищать Германию от России

Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров по НАТО за недостаточные взносы на оборону и угрожал выходом Вашингтона из военного блока.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Американский президент Дональд Трамп недоумевает от того, что США должны защищать Германию от России, притом, что Берлин перечисляет Москве "миллиарды долларов" за энергоносители.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что из Германии будут выведены в общей сложности почти 12 тысяч военных США, большая часть из которых (6,4 тысячи) отправится домой, а остальные будут передислоцированы в страны НАТО в Европе, в том числе в Италию и Бельгию.

Трамп одобрил это решение, и в своем Twitter объяснил почему. Поводом стали "Северный поток-2" и военный бюджет Германии - два пункта, по поводу которых президент США неоднократно выражал свое недовольство.

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защищать Германию от России. Что это за дела?" - написал Трамп в Twitter.

Germany pays Russia billions of dollars a year for Energy, and we are supposed to protect Germany from Russia. What’s that all about? Also, Germany is very delinquent in their 2% fee to NATO. We are therefore moving some troops out of Germany! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2020

​"Кроме того, Германия весьма просрочила свою двухпроцентную пошлину в НАТО. Так что мы выводим кое-какие войска из Германии!" - добавил он.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

В середине июля Госдеп США опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии противникам Америки через санкции, включив в документ "Северный поток - 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия подвергают риску применения американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.

Трамп неоднократно критиковал европейских партнеров за недостаточные, по его мнению, ассигнования на оборону и угрожал выходом Вашингтона из военного блока. На саммите НАТО в Брюсселе в мае 2017 года американский лидер заявил, что 22 из 23 членов организации "не платят за свою оборону то, что должны, и это нечестно по отношению к американским налогоплательщикам".

Как отметил Трамп, 2% ВВП, которые должны предоставлять члены на нужды организации, являются "крайним минимумом для ответа на современные очень реальные угрозы". При этом Германия, по его словам, платит всего около 1% ВВП на нужды НАТО, в то время как США платят 4,3% гораздо большего ВВП на эти цели.

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