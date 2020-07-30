Песков оценил вывод американских войск из Германии

Москва никогда не скрывала: чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в Европе, отметил Дмитрий Песков.

КИШИНЕВ, 30 июл,- Sputnik. Вывод американских военных из Германии ― это вопрос двухсторонних отношений Вашингтона и Берлина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не собираемся вмешиваться в эти отношения или как-то их комментировать", – сказал пресс-секретарь российского президента.

Как сообщает РИА Новости , Песков подчеркнул, что Москва никогда не скрывала, что чем меньше американских солдат на европейском континенте, тем спокойнее в самой Европе. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера добавил, что сейчас в Европе нет реальных угроз, а "эфемерные" можно выдумывать сколько угодно.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер объявил о выводе из Германии 11,9 тыс. американских военнослужащих, 6,4 тыс. из которых отправятся на родину, остальные будут переброшены в Италию и Бельгию. Позже президент США Дональд Трамп поставил под сомнение обязанность США защищать Германию от России.

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