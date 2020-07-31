Пока вы спали: хроника пандемии, самолеты-разведчики и оценка "Кинжала"

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Мир продолжает борьбу с коронавирусом нового типа, который вызывает заболевание COVID-19.

По официальным данным ВОЗ, за последние сутки на планете выявилено 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 6000 летальных исходов.

Всего, согласно официальной статистике ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллионов, свыше 662 тысячи человек скончались.

Топ-3 стран по количеству инфицированных

Международная группа волонтеров Worldometer, которая отслеживает ситуацию в режиме онлайн, приводит несколько иные цифры - на момент подготовки этого обзора (31 июля, 07:10 кшн) число заразившихся во всем мире составляет 17 408 881 человек, 674 448 из которых скончались, а 10 862 054 — выздоровели.

Антирейтинг по количеству инфицированных возглавляют США (4 624 966), Бразилия (2 610 102), Индия (1 639 350).

Ситуация в Молдове и России

В Молдове, по данным Минздрава, общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа достигло 24343. Общее число выздоровевших составило 17040 человек. Погиб от осложнений, спровоцированных COVID-19, 771 человек.

По последним сведениям Минздрава РФ число заболевших COVID-19 в России составляет 834 499 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

Очередной авиаперехват над Черным морем

Над Черным морем возле границ России перехватили два американских самолета-разведчика. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", — отмечено в сообщении ведомства.

На перехват разведывательных самолетов США поднялся истребитель Cу-27. Военные сообщили, что российский самолет действовал в соответствии с международными стандартами подобных полетов. После того как американские воздушные суда развернулись от российской границы, истребитель вернулся на базу.

На прошлой неделе Су-27 также перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем, тот в итоге свернул в сторону от границы России. Весь полет Су-27 проходил "строго в соответствии с международными правилами".

Перед этим на северо-западе Черного моря начались украинско-натовские военные учения Sea Breeze — 2020. Российские военные сообщали, что Черноморский флот отслеживает авиацию и корабли НАТО, участвующие в этих маневрах.

И снова мерещится угроза

Авиабаза США Туле в Гренландии уязвима и беззащитна перед перед российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" - об этом, как сообщает РИА Новости, написала 30 июля датская газета Berlingske. Автор публикации высказал мнение, что в случае возможного противостояния НАТО и России радары на базе, которые являются частью системы предупреждения НАТО о ракетном нападении, могут подвергнуться атаке.

Датчанин отметил, что даже не имея информации о дальности полета "Кинжала", ракета представляет большую опасность для сил НАТО.

"Одно несомненно: со своей скоростью, точностью попадания и как минимум тысячекилометровым радиусом действия она меняет баланс сил в Арктике", — утверждает обозреватель Berlingske.

Поэтому, по его мнению, у США появились новые задачи для защиты Гренландии. Посылка американских военных кораблей на Северный морской путь, считает Роттбелль может "вывести ситуацию из-под контроля".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Photo : Минобороны РФ Учебно-боевой пуск ракетного комплекса "Кинжал"

Зенитно-ракетный комплекс "Кинжал" создан для отражения массированного воздушного нападения, в том числе с помощью противорадиолокационных и низколетящих противокорабельных ракет, а также вертолетов и самолетов.

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