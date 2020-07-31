14:45 31 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
SputnikPro

SputnikPro получил премию IPRA Golden World Awards

© Sputnik /
В мире
Получить короткую ссылку
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200731/31127408/sputnikpro-nagrada-world-awards.html

SputnikPro был запущен чуть больше двух лет назад и оказался необыкновенно востребован и актуален.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Просветительский проект SputnikPro стал обладателем крупнейшей международной премии в области связей с общественностью IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020. Он отмечен представительным интернациональным жюри в номинации "Страна, регион и город".

"Благодарны за столь высокую оценку нашей работы. SputnikPro был запущен чуть больше двух лет назад и оказался необыкновенно востребован и актуален. Проект нашего агентства позволяет начинающим специалистам узнать много нового об отдельных аспектах журналистской работы и предоставляет им площадку для обмена опытом и рождения новых идей", — отметил заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.

According to the report, over 1.5 billion people around the world use social media, and participate in platforms such as Facebook, Twitter and LinkedIn.
© Sputnik / Alexander Kryazhev
SputnikPro: как работают WEB-технологии в СМИ
SputnikPro – просветительский проект медиагруппы Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и менеджеров СМИ, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты.

С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Лауреатами IPRA Golden World Awards for Excellence in PR 2020 в других номинациях стали Всемирный фонд дикой природы (WWF), Viber, Coca-Cola, Лукойл, Pan American Energy, Samsung Electronics Russia, Istanbul Metropolitan Municipality и другие компании и организации.

Премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН. В статусе самого авторитетного профессионального объединения в сфере PR IPRA ежегодно награждает лучшие коммуникационные проекты по всему миру, оценивая сложность, креатив и уникальность.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму.
День хищных полосатых котиков
Что нужно знать для поступления в Педагогический университет имени Иона Крянгэ
Абитуриент-2020: плюсы обучения в Педагогическом университете им. И. Крянгэ
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться