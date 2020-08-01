Пока все спали: возобновление полетов, коробка с ртутью и доходы Трампа

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Россия в субботу возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Как сообщала Росавиация, первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, передает РИА Новости.
С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен.
Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", Royal Flight , "Северный ветер", Azur Air," "Россия" и iFly.
Опасная находка
Коробка была присыпана землёй, токсичное вещество содержалось в четырех металлических трубках.
На место происшествие сотрудники СИБ вызвали специалистов Управления радиационной безопасности, которые изъяли ртуть, отправили её на экспертизу и обработали зону. Сотрудники СИБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев капсул.
Им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или тюремное заключение сроком до 3 лет. Ртуть входит в десятку самых токсичных для человека веществ по версии Всемирной организации здравоохранения. Попав в окружающую среду, ртуть может превращаться под влиянием бактерий в метилртуть.
Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти. Неорганические соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании.
Плюс два процента
Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу, 31 июля, опубликовало данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента.
Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год.
В прошлом году он также получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.
По подсчетам издания, в целом доходы Трампа в 2019 году составили 446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году.
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