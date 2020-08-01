Пока все спали: возобновление полетов, коробка с ртутью и доходы Трампа

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Россия в субботу возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а в Танзанию, которая также в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.

Как сообщала Росавиация, первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, передает РИА Новости.

С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен.

Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", Royal Flight , "Северный ветер", Azur Air," "Россия" и iFly.

Опасная находка

В лесной полосе возле сельскохозяйственных угодий у села Фундурий Ной Глодянского района в пятницу, 31 июля, обнаружен контейнер с 20 кг ртути, сообщает Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Коробка была присыпана землёй, токсичное вещество содержалось в четырех металлических трубках.

На место происшествие сотрудники СИБ вызвали специалистов Управления радиационной безопасности, которые изъяли ртуть, отправили её на экспертизу и обработали зону. Сотрудники СИБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев капсул.

Им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или тюремное заключение сроком до 3 лет. Ртуть входит в десятку самых токсичных для человека веществ по версии Всемирной организации здравоохранения. Попав в окружающую среду, ртуть может превращаться под влиянием бактерий в метилртуть.

Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти. Неорганические соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании.

Плюс два процента

Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу, 31 июля, опубликовало данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента.

Согласно опубликованному документу, прибыль курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с 22,7 миллиона в 2018 году до 21,4 миллиона долларов в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллионов в 2019 году.

Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год.

В прошлом году он также получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.

По подсчетам издания, в целом доходы Трампа в 2019 году составили 446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova