09:27 01 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.69
  • USD16.76
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Пассажирский самолет, иллюстративное изображение.

Пока все спали: возобновление полетов, коробка с ртутью и доходы Трампа

© Sputnik / Anton Denisov
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (428)
240 0 0

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Россия в субботу возобновляет полеты за рубеж после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Ситуация на курортах Турции
© Sputnik / Валерий Мельников
Туристические барьеры: где и как могут отдохнуть жители Молдовы
С 1 августа можно будет улететь в Великобританию и Турцию, а в Танзанию, которая также в списке разрешенных для вылета стран, пока рейсов нет.

Как сообщала Росавиация, первые после возобновления международного авиасообщения рейсы между РФ и зарубежными странами в субботу выполнят авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", Turkish Airlines и Pegasus Airlines, передает РИА Новости.
С 10 августа объем регулярных и чартерных полетов в Турцию будет значительно увеличен.

Планируют начать полеты российские авиакомпании "Сибирь", "Уральские авиалинии", Royal Flight , "Северный ветер", Azur Air," "Россия" и iFly.

Опасная находка

Центральный рынок, архивное фото.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Кишиневцев сознательно травили, но вмешалась полиция - видео
В лесной полосе возле сельскохозяйственных угодий у села Фундурий Ной Глодянского района в пятницу, 31 июля, обнаружен контейнер с 20 кг ртути, сообщает Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы.

Коробка была присыпана землёй, токсичное вещество содержалось в четырех металлических трубках.

На место происшествие сотрудники СИБ вызвали специалистов Управления радиационной безопасности, которые изъяли ртуть, отправили её на экспертизу и обработали зону. Сотрудники СИБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление владельцев капсул. 

Им грозит штраф в размере от 550 до 950 условных единиц или тюремное заключение сроком до 3 лет. Ртуть входит в десятку самых токсичных для человека веществ по версии Всемирной организации здравоохранения. Попав в окружающую среду, ртуть может превращаться под влиянием бактерий в метилртуть.

Вдыхание паров ртути может оказывать вредное воздействие на нервную, пищеварительную и иммунную системы, легкие и почки и может приводить к смерти. Неорганические соли ртути оказывают коррозийное воздействие на кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт и могут приводить к интоксикации почек при проглатывании.

 Плюс два процента 

Управление по вопросам этики при правительстве США в пятницу, 31 июля, опубликовало данные о доходах президента страны Дональда Трампа за 2019 год. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В 78-страничном документе приводятся данные о доходах и кредитах президента.

Молния ударила в Белый дом во время грозы. Архивное фото.
Twitter / Matt Hoye
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Согласно опубликованному документу, прибыль  курорта Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде снизилась с 22,7 миллиона в 2018 году до 21,4 миллиона долларов в 2019 году. Прибыль его отеля недалеко от Белого дома снизилась с 40,8 миллиона до 40,5 миллионов в 2019 году.

Помимо того что большая часть доходов Трампа состоит из его прибыли от недвижимости по всему миру, он также получает гонорар за книгу "Искусство заключать сделки" в размере свыше 100 тысяч долларов в год.

В прошлом году он также  получил пенсию от Премии гильдии киноактеров в размере 77,8 тысячи долларов и от Американской федерации артистов телевидения и радио в размере 8,7 тысячи долларов. За Трампом числится 14 кредитов, пять из них — на сумму более чем в 50 миллионов долларов.

По подсчетам издания, в целом доходы Трампа в 2019 году составили  446 миллионов долларов, что на 2,6% больше, чем в предыдущем году.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Самое интересное за ночь (428)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники исторической реконструкции времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов во время празднования Дня Военно-морского флота в Севастополе.
Лучшие фото Sputnik в июле 2020 года
Почему стоит выбрать обучение в Техническом университете Молдовы.
Абитуриент 2020: почему стоит выбрать Технический университет Молдовы
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться