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Сергей Нарышкин, архивное фото.

Нарышкин прокомментировал ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

© Sputnik / Sergey Guneev
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200801/31135923/Naryshkin-prokommentiroval-situatsiyu-s-zaderzhaniem-rossiyan-v-Belorussii.html

Глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин высказал уверенность, что инцидент будет исчерпан и преодолен в интересах России и Республики Беларусь.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Инцидент с задержанием россиян в Белоруссии в Европе расценили как срежиссированную акцию, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ  Сергей Нарышкин.

Спецоперация. Архивное фото.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская пресса информирует о задержании 33 россиян

По его словам, он следит за событиями и за комментариями, которые появляются за рубежом, какие оценки инциденту дают политические элиты других стран.

Ранее Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике.  МИД России  подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.

"Я, может быть, своих дополнительных комментариев не буду давать - все-таки служба, которую я возглавляю, следит за событиями, которые развиваются вокруг, в том числе, какие оценки дают политические элиты других стран. И должен сказать, что в европейских странах политические элиты, правительственные круги квалифицируют это как срежиссированную акцию. И это вызывает сожаление", - цитирует Нарышкина РИА Новости.

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов части военной компании в Белоруссии.
© Screenshot / Телеканал Беларусь 24
Белоруссия: следователи сказали, что вменяется задержанным россиянам

 Нарышкин надеется, что инцидент будет исчерпан преодолен в интересах развития братских отношений.

"Я очень рассчитываю, что инцидент через какое-то время будет исчерпан и преодолен. Это в интересах развития дружеских, братских отношений между двумя нашими странами и двумя народами", - подчеркнул он.

Ранее посол России в Минске Дмитрий Мезенцев ранее рассказал, что задержанные в Белоруссии россияне пересекли границу официально.

"Они имели заключенные трудовые контракты с одной из фирм, данными о которой посольство располагает. И здесь тоже нет ничего противоправного. Они пересекли границу, предъявив сотрудникам пограничной службы те документы, которые дают основание вести рабочую деятельность на территории республики", - сказал в эфире Первого канала.

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