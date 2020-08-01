Все свободны: после призыва полиции, протесты в Берлине утихли

На настоящий момент на месте митинга остаются небольшие группы - многие участники приехали из регионов ФРГ и держатся вместе, передает корреспондент с места события.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Протесты в Берлине, где 20 тысяч жителей города выражали свое недовольство в связи с введением ограничительных мер из-за пандемии, завершились после вмешательства полиции.

Как сообщает корреспондент РИА Новости с места события, полицейские потребовали завершить митинг, поскольку участники акции не соблюдали меры защиты от инфекции. А именно большинство из них не носили масок и не придерживались социальной дистанции.

Около 17.20 по местному времени лидеры митинга передали сообщение от полиции, что акция должна быть завершена, а улица 17 июня, где проходили протесты, должна быть свободна.

Этот месседж митингующие встретили сначала неодобрительным гулом и лозунгами "Мы остаемся здесь", "Мы - народ", "Сопротивление", "Любовь, свобода". Но вскоре большая группа участников начала площадку у сцены. На настоящий момент на месте митинга остаются небольшие группы - многие участники приехали из регионов ФРГ и держатся вместе, отмечает корреспондент.

На сегодняшний день известно о более чем 200 тысячах случаев заражения коронавирусом в Германии, скончались свыше девяти тысяч пациентов с подтвержденным COVID-19.

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