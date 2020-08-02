Пока все спали: бесплатная вакцина, два землетрясения и топлес-флешмоб

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КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.

"Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета", — сказал Мурашко журналистам в Нижнем Новгороде.

Для этого прививка от COVID-19 должна быть введена в национальный календарь профилактических прививок, как это было сделано несколько лет назад с прививкой от гриппа. От него сначала прививали бесплатно только группы риска - детей, пожилых, больных некоторыми хроническими заболеваниями, отмечает издание "Российская газета". А люди трудоспособного возраста делали прививку либо за счет работодателя, либо оплачивали ее самостоятельно. После того, как несколько лет назад была введена массовая бесплатная вакцинация всех групп населения, процент сделавших прививку удалось поднять до 70 процентов в группах риска и чуть менее 50 процентов в целом по популяции, в результате в последние годы удавалось избежать тяжелых эпидемий гриппа в России.

Ранее министр сообщал, что массовую вакцинацию населения от коронавируса планируется начать в октябре, в первую очередь — среди медиков и учителей.

Два землетрясения произошли 1 августа в соседней Румынии.

Согласно данным Национального института физики земли, первые толчки был зафиксированы в сейсмической зоне Вранча в 01.38, их магнитуда составила 3,2. Очаг залегал на глубине 120 километров.

Отмечается, что волны дошли и до Кишинева. Однако не все жители Молдовы ощущали толчки. В

торое землетрясение было чуть послабее, магнитудой 2,3, эпицентр находился на глубине 75 км. Всего этим летом в Румынии зарегистрировали порядка 35 землетрясений.

Оголились за право загорать

Несколько десятков женщин и мужчин приняли в субботу участие в "Топлес-флешмобе" на одном из центральных пляжей Хельсинки, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на пляж пришли около сотни человек, причем мероприятие анонсировалось всего за три дня до флешмоба. Организаторы отметили, что таким образом люди выражали протест против запрета в Финляндии загорать загорать на пляжах топлес.

"Мы довольны, все прошло хорошо. Наша цель — чтобы женщины могли загорать на пляжах топлес, как и мужчины", — сказала активистка движения Cult Cunth Сёде Валларен

Впервые мероприятие с купающимися топлес женщинами и поддерживающими их мужчинами прошло в Финляндии в прошлом году в знак протеста против удаления женщины, загорающей без верхней части купальника, с одного из пляжей Хельсинки.

Поскольку этот запрет касается только женщин, мужчины пришли просто поддержать их в этом протесте.

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