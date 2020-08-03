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Медицинские маски

Пока все спали: ситуация с COVID-19, дискуссии по соглашению о ядерном оружии

© AP Photo / Rebecca Blackwell
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200803/31143998/poka-vse-spali-situatsiya-s-covid19-diskussii-po-soglasheniyu-o-yadernom-oruzhii.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18 миллионов человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 79 тысяч 136. Из них 10 миллионов 690 тысяч 359 человек выздоровели, 689 тысяч 347 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 667 тысяч 955). Следом идут Бразилия (2 миллиона 733 тысячи 677) и Индия (миллион 803 тысячи 695).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (849 тысяч 277), Южная Африка (511 тысяч 485), Мексика (439 тысяч 46), Перу (428 тысяч 850), Чили (359 тысяч 731), Колумбия (317 тысяч 651) и Иран (309 тысяч 437).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 73 тысячи 761 зараженный, в Румынии - 53 тысячи 186, а в Молдове - 25 тысяч 362.

Переговоры по соглашению о ядерном вооружении

Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет РИА Новости.

"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", - написал О'Брайен в статье для Washington Post.

Запуск ракеты.
© AP Photo / U.S. Navy
"Это шаг к концу света". Что последует за выходом США из СНВ-3
Ранее в США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.

Мэр Кишинева пересел на велосипед

Столичный градоначальник Ион Чебан прибыл на работу в понедельник на велосипеде. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"За 20 минут приехал на работу. Призываю и вас. Это спорт и здоровье", - говорится в сообщении.

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