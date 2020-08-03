Пока все спали: ситуация с COVID-19, дискуссии по соглашению о ядерном оружии

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18 миллионов человек.
К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 79 тысяч 136. Из них 10 миллионов 690 тысяч 359 человек выздоровели, 689 тысяч 347 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (849 тысяч 277), Южная Африка (511 тысяч 485), Мексика (439 тысяч 46), Перу (428 тысяч 850), Чили (359 тысяч 731), Колумбия (317 тысяч 651) и Иран (309 тысяч 437).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 73 тысячи 761 зараженный, в Румынии - 53 тысячи 186, а в Молдове - 25 тысяч 362.
Переговоры по соглашению о ядерном вооружении
Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет РИА Новости.
"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", - написал О'Брайен в статье для Washington Post.
Мэр Кишинева пересел на велосипед
Столичный градоначальник Ион Чебан прибыл на работу в понедельник на велосипеде. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в соцсети Facebook.
"За 20 минут приехал на работу. Призываю и вас. Это спорт и здоровье", - говорится в сообщении.
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