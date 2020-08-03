Пока все спали: ситуация с COVID-19, дискуссии по соглашению о ядерном оружии

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18 миллионов человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 79 тысяч 136. Из них 10 миллионов 690 тысяч 359 человек выздоровели, 689 тысяч 347 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 667 тысяч 955). Следом идут Бразилия (2 миллиона 733 тысячи 677) и Индия (миллион 803 тысячи 695).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (849 тысяч 277), Южная Африка (511 тысяч 485), Мексика (439 тысяч 46), Перу (428 тысяч 850), Чили (359 тысяч 731), Колумбия (317 тысяч 651) и Иран (309 тысяч 437).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 73 тысячи 761 зараженный, в Румынии - 53 тысячи 186, а в Молдове - 25 тысяч 362.

Переговоры по соглашению о ядерном вооружении

Соединенные Штаты Америки надеются на соглашение с Россией и КНР, ограничивающее все ядерные вооружения. Об этом заявил советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен, пишет РИА Новости.

"В июне США начали переговоры с Россией договору СНВ-3. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом считают, что мы можем достичь соглашения с Москвой и Китаем по рамочному контролю над вооружениями, который будет добиваться подлежащих верификации ограничений на все ядерное оружие", - написал О'Брайен в статье для Washington Post.

Мэр Кишинева пересел на велосипед

Ранее в США заявили, что думают о продлении стратегического договора СНВ-3 с Россией, который истекает в 2021 году, но предлагают расширить его на большой круг новых вооружений, не входящих в нынешний СНВ-3, а также предлагают включить в договор КНР.

Столичный градоначальник Ион Чебан прибыл на работу в понедельник на велосипеде. Соответствующий снимок он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

"За 20 минут приехал на работу. Призываю и вас. Это спорт и здоровье", - говорится в сообщении.

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