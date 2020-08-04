Пока все спали: ситуация с COVID-19 и авиаудар по Сирии

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 18,3 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 282 тысячи 208. Из них 10 миллионов 913 тысяч человек выздоровели, 693 тысячи 694 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (854 тысячи 641), Южная Африка (516 тысяч 862), Мексика (443 тысячи 813), Перу (433 тысячи 100), Чили (361 тысяча 493), Колумбия (327 тысяч 850) и Иран (312 тысяч 35).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 74 тысячи 781 зараженный, в Румынии - 54 тысячи 9, а в Молдове - 25 тысяч 482.
Удар Израиля
Истребители и ударные вертолеты армии Израиля нанесли удары по военным целям на юге Сирии в ответ на попытку боевиков заложить взрывное устройство на границе, пишет РИА Новости.
В ночь на понедельник четверо боевиков, пытавшиеся заложить взрывное устройство на границе между Израилем и Сирией на Голанских высотах, были уничтожены израильскими военными с земли и с воздуха. Вечером в понедельник сирийское агентство САНА сообщило о работе сирийских систем ПВО по объектам на юго-западе провинции Дамаск.
"Вчера армия Израиля предотвратила попытку разместить взрывное устройство на юге Голанских высот. В ответ некоторое время назад истребители, ударные вертолеты и воздушные суда армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащие сирийским вооруженным силам", - сообщила армейская пресс-служба.
"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета Израиля", - также сказано в сообщении армейской пресс-службы.
Арест Кохал
Смольнинский районный суд постановил арестовать на два месяца жену погибшего в Санкт-Петербурге рэпера с Украины Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве. Срок ареста действует до 30 сентября, уточняет РИА Новости.
В свою очередь, Ирина Скурту, адвокат Кохал, считает ходатайство о заключении ее подзащитной под стражу необоснованным. Как уточнила сторона защиты, Кохал не признала вину в убийстве, а причина смерти молодого человека пока не установлена. По мнению адвоката, мотив убийства из ревности к подруге Юшко "искусственно сформулирован".
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