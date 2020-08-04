Пока все спали: ситуация с COVID-19 и авиаудар по Сирии

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 18,3 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 282 тысячи 208. Из них 10 миллионов 913 тысяч человек выздоровели, 693 тысячи 694 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 713 тысяч 540). Следом идут Бразилия (2 миллиона 750 тысяч 318) и Индия (миллион 855 тысяч 745).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (854 тысячи 641), Южная Африка (516 тысяч 862), Мексика (443 тысячи 813), Перу (433 тысячи 100), Чили (361 тысяча 493), Колумбия (327 тысяч 850) и Иран (312 тысяч 35).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 74 тысячи 781 зараженный, в Румынии - 54 тысячи 9, а в Молдове - 25 тысяч 482.

Удар Израиля

Истребители и ударные вертолеты армии Израиля нанесли удары по военным целям на юге Сирии в ответ на попытку боевиков заложить взрывное устройство на границе, пишет РИА Новости.

В ночь на понедельник четверо боевиков, пытавшиеся заложить взрывное устройство на границе между Израилем и Сирией на Голанских высотах, были уничтожены израильскими военными с земли и с воздуха. Вечером в понедельник сирийское агентство САНА сообщило о работе сирийских систем ПВО по объектам на юго-западе провинции Дамаск.

"Вчера армия Израиля предотвратила попытку разместить взрывное устройство на юге Голанских высот. В ответ некоторое время назад истребители, ударные вертолеты и воздушные суда армии обороны Израиля нанесли удар по военным целям на юге Сирии, принадлежащие сирийским вооруженным силам", - сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что среди целей - "наблюдательные пункты, системы сбора развединформации, средства зенитной артиллерии, системы командования и управления на базах".

"Армия Израиля считает правительство Сирии ответственным за все действия на сирийской территории и будет продолжать решительно действовать против любых нарушений суверенитета Израиля", - также сказано в сообщении армейской пресс-службы.

Арест Кохал

Смольнинский районный суд постановил арестовать на два месяца жену погибшего в Санкт-Петербурге рэпера с Украины Марину Кохал, обвиняемую в его убийстве. Срок ареста действует до 30 сентября, уточняет РИА Новости.

В свою очередь, Ирина Скурту, адвокат Кохал, считает ходатайство о заключении ее подзащитной под стражу необоснованным. Как уточнила сторона защиты, Кохал не признала вину в убийстве, а причина смерти молодого человека пока не установлена. По мнению адвоката, мотив убийства из ревности к подруге Юшко "искусственно сформулирован".

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