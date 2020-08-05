Пока все спали: проблемы Кишинева, пострадавшие в Бейруте и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Столичные власти продолжают бороться с незаконно установленными шлагбаумами и другими объектами, которые ограничивают доступ в различные участки Кишинева. Как сообщил генпримар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан, в настоящее время разблокированные территории обустроены и доступны горожанам.

"Были выписаны штрафы. Мы продолжаем быть открытыми к оповещениям жителей. У нас один ответ - никто не имеет права ограждать, присваивать или ограничивать доступ в общественные места", - отметил Чебан.

Согласно статистике, чаще всего незаконно устанавливались ограничители на парковку - в среднем убраны от 150 до 250 таких объектов в каждом из секторов Кишинева.

В Бейруте пострадали сотрудники ООН

Взрыв в порту Бейрута стал причиной ранения 48 сотрудников миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил официальный спикер ВСООНЛ Фархан Хак, пишет РИА Новости.

"Ранены 48 сотрудников ООН, 27 из числа членов их семьи и трое их гостей",- сказал Хак.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, пострадала половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, число погибших в результате взрыва составило 78 человек, более 4 тысяч пострадали.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18,5 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 540 тысяч 119. Из них 11 миллионов 134 тысячи 735 человек выздоровели, 700 тысяч 647 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 771 тысяча 80). Следом идут Бразилия (2 миллиона 801 тысяча 921) и Индия (миллион 908 тысяч 254).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (859 тысяч 762), Южная Африка (521 тысяча 318), Мексика (449 тысяч 961), Перу (439 тысяч 890), Чили (362 тысячи 962), Колумбия (334 тысячи 979) и Иран (314 тысяч 786).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 75 тысяч 880 зараженный, в Румынии - 55 тысяч 241, а в Молдове - 25 тысяч 814.

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