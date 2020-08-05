Пока все спали: проблемы Кишинева, пострадавшие в Бейруте и ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Столичные власти продолжают бороться с незаконно установленными шлагбаумами и другими объектами, которые ограничивают доступ в различные участки Кишинева. Как сообщил генпримар (мэр) молдавской столицы Ион Чебан, в настоящее время разблокированные территории обустроены и доступны горожанам.
"Были выписаны штрафы. Мы продолжаем быть открытыми к оповещениям жителей. У нас один ответ - никто не имеет права ограждать, присваивать или ограничивать доступ в общественные места", - отметил Чебан.
Согласно статистике, чаще всего незаконно устанавливались ограничители на парковку - в среднем убраны от 150 до 250 таких объектов в каждом из секторов Кишинева.
В Бейруте пострадали сотрудники ООН
Взрыв в порту Бейрута стал причиной ранения 48 сотрудников миссии Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ), заявил официальный спикер ВСООНЛ Фархан Хак, пишет РИА Новости.
"Ранены 48 сотрудников ООН, 27 из числа членов их семьи и трое их гостей",- сказал Хак.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб на заседании Высшего совета по обороне заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. Помощь Ливану предложили ряд стран, включая Израиль, полевые госпитали направили в Бейрут Катар и Ирак, а ВОЗ заявила, что направляет в Бейрут медикаменты и хирургические наборы для лечения пострадавших.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18,5 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 771 тысяча 80). Следом идут Бразилия (2 миллиона 801 тысяча 921) и Индия (миллион 908 тысяч 254).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (859 тысяч 762), Южная Африка (521 тысяча 318), Мексика (449 тысяч 961), Перу (439 тысяч 890), Чили (362 тысячи 962), Колумбия (334 тысячи 979) и Иран (314 тысяч 786).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 75 тысяч 880 зараженный, в Румынии - 55 тысяч 241, а в Молдове - 25 тысяч 814.
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