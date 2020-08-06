Пока все спали: владелец Rhosus, ситуация с COVID-19 и заявление посольства

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Судовладельцем судна Rhosus, груз аммиачной селитры с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, официально по документам числится болгарская компания. Об этом заявил РИА Новости председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

Ранее, по данным ливанского телеканала LBCI, Высший совет по обороне Ливана объявил на заседании, что взорвавшиеся 2750 тонн аммония являются материалами, которые были конфискованы в 2014 году с зарегистрированного в Молдове сухогруза Rhosus, направлявшегося в Африку и пострадавшего от повреждений в процессе перемещения.

"В официальных документах судовладелец, по данным на август 2014 год, – болгарская компания Briar Wood Corporation, она указана как регистровый владелец. При использование "удобного флага" истинного судовладельца сложно найти. Делаются документы, которые не позволяют владельцу судна нести ответственность... Если бы возникла необходимость найти истинного судовладельца, по официальным документам фамилии бы не нашли", - сказал Суханов.

Ситуация с коронавирусом в мире

В Агентстве водного транспорта Молдовы заявили в среду, что "судно Rhosus (IMO 8630344) было зарегистрировано в Государственном судовом регистре Молдовы 23 февраля 2012 года... А с 23 февраля 2014 года оно больше не ходило под государственным флагом Молдовы, так как было принудительно удалено из регистра".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 18,8 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 18 миллионов 810 тысяч 392. Из них 11 миллионов 356 тысяч 275 человек выздоровели, 707 тысяч 666 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 823 тысячи 890). Следом идут Бразилия (2 миллиона 859 тысяч 73) и Индия (миллион 964 тысячи 536).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (864 тысячи 948), Южная Африка (529 тысяч 877), Мексика (456 тысяч 100), Перу (447 тысяч 624), Чили (364 тысячи 723), Колумбия (345 тысяч 714) и Иран (317 тысяч 483).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 77 тысяч 169 зараженных, в Румынии - 56 тысяч 550, а в Молдове - 26 тысяч 222.

Заявление посольства РФ

Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" является попыткой заглушить официальные предложения РФ о возобновлении сотрудничества с США, заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.

В Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад о "столпах российской дезинформации", в котором ведомство систематизирует свою концепцию "российской пропаганды" - под определение "пропаганды", в частности, подведены российские СМИ с государственным финансированием. В качестве примеров дезинформации приводятся заголовки Sputnik, РИА Новости, RT, Первого канала, "Россия 24" и других.

"Упомянутый доклад – попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - говорится в комментарии посольства на странице в Facebook.

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