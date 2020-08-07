Пока все спали: решение по Delfi, ситуация с COVID-19 и указы Трампа

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КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Приморский районный суд Одессы на год ограничил свободу с испытательным сроком капитану судна Delfi. При этом, обвиняемый полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В Агентстве водного транспорта Молдовы заявили, что танкер Delfi был лишен права ходить под флагом республики еще в сентябре 2018 года.

"По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, учитывая искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения как обстоятельства, смягчающие наказание, суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы в случае ее отсутствия", - сообщила пресс-служба в Facebook.

В Одессе 18 июля уже пытались поднять Delfi, но один из тросов не выдержал, из-за чего работы пришлось прекратить. Компания, которая занимается подъемом позднее снова несколько раз не могла перевернуть судно на ровный киль.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,1 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 89 тысяч 364. Из них 11 миллионов 545 тысяч 401 человек выздоровели, 714 тысяч 744 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 883 тысячи 582). Следом идут Бразилия (2 миллиона 912 тысяч 212) и Индия (2 миллиона 27 тысяч 74).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (870 тысяч 187), Южная Африка (538 тысяч 184), Мексика (462 тысячи 690), Перу (447 тысяч 624), Чили (366 тысяч 671), Колумбия (357 тысяч 710) и Иран (320 тысяч 117).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 78 тысяч 515 зараженных, в Румынии - 57 тысяч 895, а в Молдове - 26 тысяч 628.

Указы Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", дав 45 дней на завершение сделок, касающихся этих мобильного приложения из КНР.

"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в указе.

Таким образом, были запрещены "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа, а также "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".

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