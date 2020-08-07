09:20 07 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Танкер Делфи на мели у побережья Одессы во время сильного шторма

Пока все спали: решение по Delfi, ситуация с COVID-19 и указы Трампа

© Sputnik / Стрингер
В мире
Получить короткую ссылку
99 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200807/31196571/poka-vse-spali-reshenie-po-delfi-situatsiya-s-covid19-i-ukazy-trump.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Приморский районный суд Одессы на год ограничил свободу с испытательным сроком капитану судна Delfi. При этом, обвиняемый полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В Агентстве водного транспорта Молдовы заявили, что танкер Delfi был лишен права ходить под флагом республики еще в сентябре 2018 года.

Танкер Делфи под флагом Молдовы на мели у побережья Одессы во время сильного шторма.
© Sputnik / Стрингер
"Морская держава". ТОП происшествий с кораблями молдавского флота
"По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, учитывая искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию уголовного правонарушения как обстоятельства, смягчающие наказание, суд постановил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на 1 год. Приговор вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы в случае ее отсутствия", - сообщила пресс-служба в Facebook.

В Одессе 18 июля уже пытались поднять Delfi, но один из тросов не выдержал, из-за чего работы пришлось прекратить. Компания, которая занимается подъемом позднее снова несколько раз не могла перевернуть судно на ровный киль.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,1 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 89 тысяч 364. Из них 11 миллионов 545 тысяч 401 человек выздоровели, 714 тысяч 744 человека погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 883 тысячи 582). Следом идут Бразилия (2 миллиона 912 тысяч 212) и Индия (2 миллиона 27 тысяч 74).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (870 тысяч 187), Южная Африка (538 тысяч 184), Мексика (462 тысячи 690), Перу (447 тысяч 624), Чили (366 тысяч 671), Колумбия (357 тысяч 710) и Иран (320 тысяч 117).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 78 тысяч 515 зараженных, в Румынии - 57 тысяч 895, а в Молдове - 26 тысяч 628.

Указы Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", дав 45 дней на завершение сделок, касающихся этих мобильного приложения из КНР.

"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в указе.

Таким образом, были запрещены "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа, а также "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина плачет на собрании в Тулузе, Франция, в поддержку пострадавших от взрыва в Бейруте.
Трагедия в Бейруте: слезы, солидарность, поиск живых
В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки.
В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться