Пока все спали: решение по Delfi, ситуация с COVID-19 и указы Трампа

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Приморский районный суд Одессы на год ограничил свободу с испытательным сроком капитану судна Delfi. При этом, обвиняемый полностью признал свою вину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
В ноябре 2019 года танкер Delfi сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы из-за сильного шторма, где он сел на мель. Министерство инфраструктуры Украины создало комиссию по расследованию крушения танкера. В Агентстве водного транспорта Молдовы заявили, что танкер Delfi был лишен права ходить под флагом республики еще в сентябре 2018 года.
В Одессе 18 июля уже пытались поднять Delfi, но один из тросов не выдержал, из-за чего работы пришлось прекратить. Компания, которая занимается подъемом позднее снова несколько раз не могла перевернуть судно на ровный киль.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,1 миллиона человек.
К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 89 тысяч 364. Из них 11 миллионов 545 тысяч 401 человек выздоровели, 714 тысяч 744 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (870 тысяч 187), Южная Африка (538 тысяч 184), Мексика (462 тысячи 690), Перу (447 тысяч 624), Чили (366 тысяч 671), Колумбия (357 тысяч 710) и Иран (320 тысяч 117).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 78 тысяч 515 зараженных, в Румынии - 57 тысяч 895, а в Молдове - 26 тысяч 628.
Указы Трампа
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительные указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", дав 45 дней на завершение сделок, касающихся этих мобильного приложения из КНР.
"Распространение в США мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям в КНР, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике США", - говорится в указе.
Таким образом, были запрещены "любые транзакции c Tencent, связанные с WeChat", осуществленные позднее, чем через 45 дней после подписания указа, а также "любые сделки со стороны какого-либо (юридического или физического лица) с ByteDance в юрисдикции США".
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