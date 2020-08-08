10:18 08 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Новые быстрые тесты на Covid-19

Пока все спали: жертвы авиакатастрофы, ситуация с COVID-19, заявление Зеленского

© AFP 2020 / ROBIN UTRECHT
В мире
Получить короткую ссылку
274 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200808/31216328/Poka-vse-spali-zhertvy-aviakatastrofy-situatsiya-s-COVID-19-zayavlenie-Zelenskogo.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Количество погибших при жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в Кожикоде увеличилось до 20, свыше 140 получили ранения, сообщает РИА Новости.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки авиасудна в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли люди.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.

Самолет заходит на посадку. Архивное фото.
© Sputnik / Maksim Blinov
Авиакатастрофа в Индии: обломки садившегося самолет разбросаны по аэродрому
Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,4 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 378 тысяч 36. Из них 11 миллионов 737 тысяч 927 человек выздоровели, 721 тысяча 324 человека погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Ученые сообщили о новом симптоме коронавируса: он проявляется раньше других
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 941 тысяча 755). Следом идут Бразилия (2 миллиона 962 тысячи 442) и Индия (2 миллиона 88 тысяч 611).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (875 тысяч 378), Южная Африка (545 тысяч 476), Мексика (469 тысяч 407), Перу (463 тысячи 875), Чили (368 тысяч 825), Колумбия (367 тысяч 204) и Иран (322 тысяч 567).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 80 тысяч 18 зараженных, в Румынии - 59 тысяч 273, а в Молдове - 26 тысяч 990.

Сенаторы из РФ в Минске

Делегация Совфеда прибыла в Минск для наблюдения за выборами президента Белоруссии, сообщил РИА Новости по телефону сенатор Алексей Кондратьев.

Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото.
© Sputnik / Алексей Никольский
Телефонный разговор Путина и Лукашенко: тема - задержание россиян в Минске
В пятницу парламентарии отправились в Белоруссию на автобусе.

Сенаторы также провели встречу с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский надеется решить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал Зеленский в Facebook.

Он подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто. Также Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Сотрудник МЧС РФ во время разбора завалов на месте катастровы.
Работа российских медиков и спасателей на месте взрыва в Бейруте
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников.
Молдавский след Золотой Орды. Вблизи Кишинева появились юрты кочевников
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться