Пока все спали: жертвы авиакатастрофы, ситуация с COVID-19, заявление Зеленского

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Количество погибших при жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в Кожикоде увеличилось до 20, свыше 140 получили ранения, сообщает РИА Новости.
Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки авиасудна в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли люди.
"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,4 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 378 тысяч 36. Из них 11 миллионов 737 тысяч 927 человек выздоровели, 721 тысяча 324 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (875 тысяч 378), Южная Африка (545 тысяч 476), Мексика (469 тысяч 407), Перу (463 тысячи 875), Чили (368 тысяч 825), Колумбия (367 тысяч 204) и Иран (322 тысяч 567).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 80 тысяч 18 зараженных, в Румынии - 59 тысяч 273, а в Молдове - 26 тысяч 990.
Сенаторы из РФ в Минске
Делегация Совфеда прибыла в Минск для наблюдения за выборами президента Белоруссии, сообщил РИА Новости по телефону сенатор Алексей Кондратьев.
Сенаторы также провели встречу с послом России Дмитрием Мезенцевым.
Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.
Заявление Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский надеется решить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине.
"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал Зеленский в Facebook.
Он подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто. Также Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>