Пока все спали: жертвы авиакатастрофы, ситуация с COVID-19, заявление Зеленского

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Количество погибших при жесткой посадке пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Air India Express в Кожикоде увеличилось до 20, свыше 140 получили ранения, сообщает РИА Новости.

Министр гражданской авиации Индии Хардип Сингх Пури рассказал о деталях жесткой посадки авиасудна в городе Кожикоде, штат Керала, в результате которой погибли люди.

"Рейс номер AXB-1344, летевший из Дубая в Кожикоде, <…> в дождливую погоду пересек взлетно-посадочную полосу и упал со склона в 35 футов (более десяти метров. — прим. ред.), а затем развалился на две части", — написал чиновник в твиттере.

Ситуация с коронавирусом в мире

Всего на борту следовавшего из Дубая самолета было 190 человек, в том числе 174 взрослых пассажиров, 10 детей, два пилота и четыре члена экипажа. Самолет выполнял рейс в рамках миссии по возвращению в Индию застрявших за границей в связи с пандемией коронавируса индийцев.

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 19,4 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 378 тысяч 36. Из них 11 миллионов 737 тысяч 927 человек выздоровели, 721 тысяча 324 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 941 тысяча 755). Следом идут Бразилия (2 миллиона 962 тысячи 442) и Индия (2 миллиона 88 тысяч 611).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (875 тысяч 378), Южная Африка (545 тысяч 476), Мексика (469 тысяч 407), Перу (463 тысячи 875), Чили (368 тысяч 825), Колумбия (367 тысяч 204) и Иран (322 тысяч 567).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 80 тысяч 18 зараженных, в Румынии - 59 тысяч 273, а в Молдове - 26 тысяч 990.

Сенаторы из РФ в Минске

Делегация Совфеда прибыла в Минск для наблюдения за выборами президента Белоруссии, сообщил РИА Новости по телефону сенатор Алексей Кондратьев.

В пятницу парламентарии отправились в Белоруссию на автобусе.

Сенаторы также провели встречу с послом России Дмитрием Мезенцевым.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа.

Заявление Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский надеется решить конфликт в Донбассе после встречи лидеров "нормандской четверки" в Берлине.

"Следующая остановка — Берлин, где мы зафиксируем промежуточные успехи перемирия и двинемся дальше. Чтобы окончательно закрыть дело войны", — написал Зеленский в Facebook.

Он подчеркнул, что хочет пройти путь к миру прозрачно и открыто. Также Зеленский назвал "нормандский формат" отправной точкой для прекращения конфликта и подчеркнул важность Минских соглашений для решения непростых вопросов.

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