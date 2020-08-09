Пока все спали: заявление Гречаной, ситуация с COVID-19, возвращение Албота

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Спикер Зинаида Гречаная обратила внимание на важность строительной отрасли в формировании ВВП Молдовы, поздравляя представителей этой профессии с профессиональным праздником.

По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".

"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", - написала Гречаная в Facebook.

Кроме того, председатель парламента высоко оценила то, что и строители, и представители десятков смежных профессий, и их работодатели продолжили свою работу в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

"Мы продолжим прилагать усилия для поддержки развития строительной отрасли, которая имеет большое значение для экономики Молдова", - добавила спикер.

По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 19,6 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 637 тысяч 506. Из них 11 миллионов 939 тысяч 109 человек выздоровели, 726 тысяч 781 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 997 тысяч 929). Следом идут Бразилия (3 миллиона 12 тысяч 412) и Индия (2 миллиона 153 тысячи 10).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (880 тысяч 563), Южная Африка (553 тысячи 188), Мексика (475 тысяч 902), Перу (463 тысячи 875), Колумбия (376 тысяч 870), Чили (371 тысяча 23) и Иран (324 тысячи 692).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 81 тысяча 534 зараженных, в Румынии - 60 тысяч 623, а в Молдове - 27 тысяч 443.

Албот вновь на корте

Лидер молдавского тенниса Раду Албот вернулся на корт. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

"Рад снова вернуться на корт", - так подписал пост теннисист.

Он также отметил, что вернулся к тренировкам после пяти месяцев отдыха.

Выборы в Беларуси

Участки для голосования на выборах президента Республики Беларусь открылись в 08.00.

В основной день голосования, 9 августа, участки работают с 08.00 до 20.00. Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах, в том числе в Молдове.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".

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