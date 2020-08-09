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Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная

Пока все спали: заявление Гречаной, ситуация с COVID-19, возвращение Албота

© Sputnik / Miroslav Rotari
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200809/31223378/poka-vse-spali-zayavlenie-greceanii-situatsiya-s-covid19-vozvraschenie-albota.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Спикер Зинаида Гречаная обратила внимание на важность строительной отрасли в формировании ВВП Молдовы, поздравляя представителей этой профессии с профессиональным праздником.

По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".

"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", - написала Гречаная в Facebook.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Кроме того, председатель парламента высоко оценила то, что и строители, и представители десятков смежных профессий, и их работодатели продолжили свою работу в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

"Мы продолжим прилагать усилия для поддержки развития строительной отрасли, которая имеет большое значение для экономики Молдова", - добавила спикер.

По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 19,6 миллиона человек.

К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 637 тысяч 506. Из них 11 миллионов 939 тысяч 109 человек выздоровели, 726 тысяч 781 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (4 миллиона 997 тысяч 929). Следом идут Бразилия (3 миллиона 12 тысяч 412) и Индия (2 миллиона 153 тысячи 10).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (880 тысяч 563), Южная Африка (553 тысячи 188), Мексика (475 тысяч 902), Перу (463 тысячи 875), Колумбия (376 тысяч 870), Чили (371 тысяча 23) и Иран (324 тысячи 692).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 81 тысяча 534 зараженных, в Румынии - 60 тысяч 623, а в Молдове - 27 тысяч 443.

Албот вновь на корте

Лидер молдавского тенниса Раду Албот вернулся на корт. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей странице в Instagram.

"Рад снова вернуться на корт", - так подписал пост теннисист.

Он также отметил, что вернулся к тренировкам после пяти месяцев отдыха.

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Feels good to be back on court again 🎾 -) #time #to #practice #after #5 #month #rest

Публикация от Radu Albot (@radu.albot11)

Выборы в Беларуси

Участки для голосования на выборах президента Республики Беларусь открылись в 08.00.

Встреча молдавского премьера Иона Кику и главы правительства Республики Беларусь Романа Головченко
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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В основной день голосования, 9 августа, участки работают с 08.00 до 20.00. Всего в ходе этой избирательной кампании образованы 5767 участков для голосования, из них 44 – за границей, они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах, в том числе в Молдове.

На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".

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