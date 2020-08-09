Пока все спали: заявление Гречаной, ситуация с COVID-19, возвращение Албота

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Спикер Зинаида Гречаная обратила внимание на важность строительной отрасли в формировании ВВП Молдовы, поздравляя представителей этой профессии с профессиональным праздником.
По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".
"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", - написала Гречаная в Facebook.
"Мы продолжим прилагать усилия для поддержки развития строительной отрасли, которая имеет большое значение для экономики Молдова", - добавила спикер.
По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 19,6 миллиона человек.
К 08.20 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 637 тысяч 506. Из них 11 миллионов 939 тысяч 109 человек выздоровели, 726 тысяч 781 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (880 тысяч 563), Южная Африка (553 тысячи 188), Мексика (475 тысяч 902), Перу (463 тысячи 875), Колумбия (376 тысяч 870), Чили (371 тысяча 23) и Иран (324 тысячи 692).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 81 тысяча 534 зараженных, в Румынии - 60 тысяч 623, а в Молдове - 27 тысяч 443.
Албот вновь на корте
Лидер молдавского тенниса Раду Албот вернулся на корт. Соответствующее видео спортсмен разместил на своей странице в Instagram.
"Рад снова вернуться на корт", - так подписал пост теннисист.
Он также отметил, что вернулся к тренировкам после пяти месяцев отдыха.
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Feels good to be back on court again 🎾 -) #time #to #practice #after #5 #month #rest
Выборы в Беларуси
Участки для голосования на выборах президента Республики Беларусь открылись в 08.00.
На президентский пост претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко, который бессменно руководит страной 26 лет. Кроме того, в бюллетенях есть графа "против всех".
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