Пока все спали: уголовные дела в Беларуси, землетрясение, ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. По фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции в Беларуси возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Таким образом, участникам и организаторам несанкционированных акций, начавшихся 9 августа и завершившихся столкновениями, грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Выборы главы государства прошли 9 августа. Согласно первым данным exit poll, действующий президент Александр Лукашенко набирает 79,7%, на втором месте Светлана Тихановская с 6,8%. В нескольких городах этой страны начались несанкционированные акции протеста. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

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Землетрясение в Румынии

В ночь на понедельник в Румынии произошло землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Вранча в 02.26. Магнитуда составила 3,4. Очаг залегал на глубине 82 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в августе 2020 года в Румынии зарегистрировали 8 землетрясений.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 19,8 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 19 миллионов 861 тысячу 683. Из них 12 миллионов 115 тысяч 825 человек выздоровели, 731 тысяча 326 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 44 тысячи 864). Следом идут Бразилия (3 миллиона 35 тысяч 422) и Индия (2 миллиона 215 тысяч 74).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (885 тысяч 718), Южная Африка (559 тысяч 859), Мексика (480 тысяч 278), Перу (478 тысяч 24), Колумбия (387 тысяч 481), Чили (373 тысячи 56) и Иран (326 тысяч 712).

Украшение моста на Телецентре

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 82 тысячи 767 зараженных, в Румынии - 61 тысяча 768, а в Молдове - 27 тысяч 660.

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что горожане могут поучаствовать в росписи стен у моста на Телецентре.

"А вы знали, что можете прийти под мост на Телецентре и вместе с художниками раскрасить часть стен, которые обретают жизнь?", - написал Чебан в Facebook.

По словам градоначальника, часть площади уже украшена рисунками.

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