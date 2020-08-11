Пока все спали: стрельба у Белого дома, землетрясение, ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Офицер и подозреваемый были госпитализированы после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении Секретной службы США в Twitter.

"Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу. Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности", - говорится в сообщении службы.

Как уточняет РИА Новости, до этого охрана увела президента Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, американский лидер рассказал о стрельбе и добавил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.

"Около 17.53 сегодня 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы.

Затем, по данным ведомства, мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы произвел выстрел в торс подозреваемого.

В ночь на вторник в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 02.15. Магнитуда составила 2,6. Очаг залегал на глубине 116 километров.

Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.

Всего в августе 2020 года в Румынии зарегистрировали 9 землетрясений.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 20,1 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 20 миллионов 89 тысяч 624. Из них 12 миллионов 280 тысяч 520 человек выздоровели, 736 тысяч 191 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 94 тысячи 400). Следом идут Бразилия (3 миллиона 57 тысяч 470) и Индия (2 миллиона 268 тысяч 675).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (890 тысяч 799), Южная Африка (563 тысячи 598), Мексика (485 тысяч 836), Перу (483 тысячи 133), Колумбия (397 тысяч 623), Чили (375 тысяч 44) и Иран (328 тысяч 844).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 83 тысячи 812 зараженных, в Румынии - 62 тысячи 547, а в Молдове - 27 тысяч 841.

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