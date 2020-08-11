Пока все спали: стрельба у Белого дома, землетрясение, ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. Офицер и подозреваемый были госпитализированы после стрельбы у Белого дома в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении Секретной службы США в Twitter.
"Мужчина-подозреваемый и офицер Секретной службы были доставлены в местную больницу. Во время данного инцидента ни комплекс Белого дома, ни кто-либо из защищаемых лиц не были в опасности", - говорится в сообщении службы.
Как уточняет РИА Новости, до этого охрана увела президента Дональда Трампа с пресс-конференции. Вернувшись в зал через несколько минут, американский лидер рассказал о стрельбе и добавил, что чувствует себя прекрасно под охраной Секретной службы.
"Около 17.53 сегодня 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома. Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и сделал движение, чтобы вытащить некий предмет из одежды", - говорится в заявлении Секретной службы.
Затем, по данным ведомства, мужчина встал в стойку стрелка, "как будто собирался выстрелить из оружия". После этого офицер Секретной службы произвел выстрел в торс подозреваемого.
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Sputnik / Григорий СысоевЗемлетрясение в Румынии
В ночь на вторник в Румынии произошло очередное землетрясение. Согласно данным Национального института физики земли, колебания земной коры зафиксировали в уезде Бузэу в 02.15. Магнитуда составила 2,6. Очаг залегал на глубине 116 километров.
Толчки такой интенсивности, происходящие в соседней Румынии, жители Молдовы не ощущают.
Всего в августе 2020 года в Румынии зарегистрировали 9 землетрясений.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 20,1 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 94 тысячи 400). Следом идут Бразилия (3 миллиона 57 тысяч 470) и Индия (2 миллиона 268 тысяч 675).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (890 тысяч 799), Южная Африка (563 тысячи 598), Мексика (485 тысяч 836), Перу (483 тысячи 133), Колумбия (397 тысяч 623), Чили (375 тысяч 44) и Иран (328 тысяч 844).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 83 тысячи 812 зараженных, в Румынии - 62 тысячи 547, а в Молдове - 27 тысяч 841.
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