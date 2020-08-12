Пока все спали: заявление Чебана, ситуация с COVID-19, возвращение журналистов

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан поздравил молодых людей с Международным днем молодежи.

"Вы - наше настоящее и будущее. Верю, что вы можете менять вещи своим инновационным и креативным взглядом", - написал Чебан в Facebook.

Столичный градоначальник также отметил, что всегда считал, что "вовлечение молодежи в социальную, политическую и экономическую жизнь должно начинаться в школе, чтобы развиваться в студенчестве и в конечном счете - в ключевых госинститутах".

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 20,3 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 20 миллионов 284 тысячи 882. Из них 12 миллионов 585 тысяч 473 человека выздоровели, 741 тысяча 126 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 141 тысяча 208). Следом идут Бразилия (3 миллиона 57 тысяч 470) и Индия (2 миллиона 329 тысяч 638).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (895 тысяч 691), Южная Африка (566 тысяч 109), Мексика (492 тысячи 522), Перу (483 тысячи 133), Колумбия (410 тысяч 453), Чили (376 тысяч 616) и Иран (331 тысяча 189).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 85 тысяч 23 зараженных, в Румынии - 63 тысячи 762, а в Молдове - 28 тысяч 223.

Журналисты вернулись в Россию

Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию - в ночь на среду они на машине пересекли границу с Белоруссией, пишет РИА Новости.

Ранее Питалев заявлял, что его задержали в понедельник в Минске около 18.30, когда он собирался на несанкционированный митинг оппозиции около стелы "Минск - город-герой". Ночь Питалев провел в Первомайском РУВД Минска, потом весь день провел в СИЗО "Жодино". Оттуда он вышел во вторник вечером и вместе с сотрудниками консульства РФ направился в Смоленск.

Редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко в понедельник вечером, когда он шел к месту проведения очередных акций протеста, чтобы, согласно редакционному заданию, освещать события. Во вторник при содействии сотрудников консульства был освобожден.

Обоим журналистам запрещен въезд в Белоруссию на 5 лет.

Ирак отменил визит министра обороны Турции

Иракские власти отменили визит главы Минобороны Турции Хулуси Акара в Багдад, который должен был состояться 13 августа, и вызвали во внешнеполитическое ведомства турецкого посла.

Ранее пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что два офицера пограничной службы Ирака и еще один военнослужащий стали жертвами удара турецкого беспилотника по одному из районов в провинции Эрбиль на севере страны. Иракский телеканал Al-Sumaria уточнил, что в общей сложности пять иракских пограничников и десять сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли при атаке.

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