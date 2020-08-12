Пока все спали: заявление Чебана, ситуация с COVID-19, возвращение журналистов

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан поздравил молодых людей с Международным днем молодежи.
"Вы - наше настоящее и будущее. Верю, что вы можете менять вещи своим инновационным и креативным взглядом", - написал Чебан в Facebook.
Столичный градоначальник также отметил, что всегда считал, что "вовлечение молодежи в социальную, политическую и экономическую жизнь должно начинаться в школе, чтобы развиваться в студенчестве и в конечном счете - в ключевых госинститутах".
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 20,3 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 141 тысяча 208). Следом идут Бразилия (3 миллиона 57 тысяч 470) и Индия (2 миллиона 329 тысяч 638).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (895 тысяч 691), Южная Африка (566 тысяч 109), Мексика (492 тысячи 522), Перу (483 тысячи 133), Колумбия (410 тысяч 453), Чили (376 тысяч 616) и Иран (331 тысяча 189).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 85 тысяч 23 зараженных, в Румынии - 63 тысячи 762, а в Молдове - 28 тысяч 223.
Журналисты вернулись в Россию
Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Илья Питалев и журналист Znak.com Никита Телиженко вернулись в Россию - в ночь на среду они на машине пересекли границу с Белоруссией, пишет РИА Новости.
Редакция Znak.com потеряла связь с Телиженко в понедельник вечером, когда он шел к месту проведения очередных акций протеста, чтобы, согласно редакционному заданию, освещать события. Во вторник при содействии сотрудников консульства был освобожден.
Обоим журналистам запрещен въезд в Белоруссию на 5 лет.
Ирак отменил визит министра обороны Турции
Иракские власти отменили визит главы Минобороны Турции Хулуси Акара в Багдад, который должен был состояться 13 августа, и вызвали во внешнеполитическое ведомства турецкого посла.
Ранее пресс-служба иракских органов безопасности сообщила, что два офицера пограничной службы Ирака и еще один военнослужащий стали жертвами удара турецкого беспилотника по одному из районов в провинции Эрбиль на севере страны. Иракский телеканал Al-Sumaria уточнил, что в общей сложности пять иракских пограничников и десять сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) погибли при атаке.
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