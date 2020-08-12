00:26 13 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.61
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Бейрут после катастрофы.

Взгляд из космоса: последствия взрыва в Бейруте сфотографировали с борта МКС

© Sputnik / Valery Melnikov
В мире
Получить короткую ссылку
78 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200812/31264855/vzglyad-iz-kosmosa-posledstviya-vzryva-v-beyrute-sfotografirovali-s-borta-mks.html

Катастрофические разрушения в столице Ливана Бейруте удалось зафиксировать из космоса одному из членов экипажа МКС.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Пострадавшую от мощного взрыва столицу Ливана с борта Международной космической станции запечатлел на фото астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, передает РИА Новости. Снимок он опубликовал в своем Twitter.

Автор подписал фото: "Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС".

Последствия взрыва в порту Бейрута.
© Sputnik / Valery Melnikov
Халатность и коррупция: вероятные причин взрыва в Бейруте
На борту Международной космической станции, кроме Кэссиди, находятся российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывная волна уничтожила десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы  выбило стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли не менее 170 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Помощь спасателей МЧС России получили почти 200 человек в Бейруте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Дуэйн Джонсон.
Рейтинг самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу.
Крик отчаяния: аграрии готовы бросить все и уехать за границу
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться