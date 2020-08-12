Взгляд из космоса: последствия взрыва в Бейруте сфотографировали с борта МКС

Катастрофические разрушения в столице Ливана Бейруте удалось зафиксировать из космоса одному из членов экипажа МКС.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Пострадавшую от мощного взрыва столицу Ливана с борта Международной космической станции запечатлел на фото астронавт НАСА Кристофер Кэссиди, передает РИА Новости. Снимок он опубликовал в своем Twitter.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

​Автор подписал фото: "Думаю о Бейруте сегодня. Мое сердце принадлежит всем, кто пострадал в недавней трагедии. Посылаю любовь с МКС".

На борту Международной космической станции, кроме Кэссиди, находятся российские космонавты Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

Разрушительный взрыв прогремел 4 августа в районе морского порта Бейрута. Взрывная волна уничтожила десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы выбило стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2750 тонн конфискованной таможенными службами в 2014 году аммиачной селитры. В результате взрыва погибли не менее 170 человек, более 6 тысяч получили ранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova