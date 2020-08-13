Пока все спали: модернизация парка, ситуация с COVID-19 и заявление Помпео

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КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парке на улице Мирон Костин в столичном секторе Рышкановка начались ремонтные работы. В частности, будет заменена плитка на центральной аллее. Об этом сообщил в четверг примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

По его словам, таким образом проводятся парк будет модернизирован комплексно.

"Будет отремонтирован фонтан. В парке установят новую ирригационную систему и современное уличное освещение. Работы завершатся осенью", - отметил Чебан.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 20,6 миллиона человек.

К 08.25 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 20 миллионов 620 тысяч 847. Из них 12 миллионов 826 тысяч 815 человек выздоровели, 749 тысяч 358 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 197 тысяч 118). Следом идут Бразилия (3 миллиона 164 тысячи 785) и Индия (2 миллиона 396 тысяч 637).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (900 тысяч 745), Южная Африка (568 тысяч 919), Мексика (498 тысяч 380), Перу (489 тысяч 680), Колумбия (422 тысячи 519), Чили (378 тысяч 168) и Иран (333 тысячи 699).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 86 тысяч 504 зараженных, в Румынии - 65 тысяч 177, а в Молдове - 28 тысяч 697.

США введет санкции?

Госсекретарь США Майк Помпео не исключил санкций против Беларуси. В интервью, текст которого распространил госдепартамент, Помпео спросили, будут ли введены санкции против Минска или приостановлены поставки нефти.

"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены", - сказал Помпео.

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