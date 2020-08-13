Пока все спали: модернизация парка, ситуация с COVID-19 и заявление Помпео

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. В парке на улице Мирон Костин в столичном секторе Рышкановка начались ремонтные работы. В частности, будет заменена плитка на центральной аллее. Об этом сообщил в четверг примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.
По его словам, таким образом проводятся парк будет модернизирован комплексно.
"Будет отремонтирован фонтан. В парке установят новую ирригационную систему и современное уличное освещение. Работы завершатся осенью", - отметил Чебан.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 20,6 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 197 тысяч 118). Следом идут Бразилия (3 миллиона 164 тысячи 785) и Индия (2 миллиона 396 тысяч 637).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (900 тысяч 745), Южная Африка (568 тысяч 919), Мексика (498 тысяч 380), Перу (489 тысяч 680), Колумбия (422 тысячи 519), Чили (378 тысяч 168) и Иран (333 тысячи 699).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 86 тысяч 504 зараженных, в Румынии - 65 тысяч 177, а в Молдове - 28 тысяч 697.
США введет санкции?
"Я уверен, что мы все эти вещи рассмотрим. Но важны критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать, не только односторонне как Соединенные Штаты, но в многостороннем формате, чтобы добиться хорошего результата для белорусского народа — вне зависимости от того, будут ли это санкции или решения о поставках нефтепродуктов. Эти вещи еще не определены", - сказал Помпео.
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