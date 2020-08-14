Пока все спали: Кику о российской вакцине, ситуация с COVID-19

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КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику в эфире частного телеканала, комментируя вопрос о регистрации российской вакцины от коронавируса, заявил, что Молдова держит связь со Всемирной организацией здравоохранения и всюду встала в очередь.

"С самого начала возникновения пандемии коронавируса было ясно, что единственный выход – изобретение вакцины. И, конечно, мы следим за всеми новостями, связанными с изобретением вакцины. Говорили, что это займет полгода-год. Мы обсуждаем этот вопрос с ВОЗ. Есть другие структуры, которые на мировом уровне ведут эти процессы. Мы обсуждали с министром здравоохранения и с господином Фуртунэ из Национального агентства общественного здоровья. Они следят. Мы везде встали в очередь", - заявил Кику.

Глава правительства отметил, что когда был в Минске три недели назад на саммите премьеров ЕАЭС, то обсуждал с Михаилом Мишустиным этот вопрос.

"Мы знали, что они продвигаются в этом направлении. Мы говорили. Нас заверили, что будет изобретена вакцина, опробована, и у нас будет возможность ее получить", - добавил Кику.

Ситуация с коронавирусом в мире

Премьер подчеркнул, что как только "появится вакцина, которая опробована и внесена во все реестры, Молдова, конечно, закупит ее, точно также, как покупает сейчас тесты и другие необходимые материалы".

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 20,9 миллиона человек.

К 08.30 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 20 миллионов 905 тысяч 891. Из них 12 миллионов 992 тысячи 176 человек выздоровели, 755 тысяч 589 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 248 тысяч 854). Следом идут Бразилия (3 миллиона 224 тысячи 876) и Индия (2 миллиона 461 тысяча 190).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (905 тысяч 762), Южная Африка (572 тысячи 865), Мексика (505 тысяч 751), Перу (498 тысяч 555), Колумбия (433 тысячи 805), Чили (380 тысяч 34) и Испания (337 тысяч 334).

Карантин в Британии

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 88 тысяч 136 зараженных, в Румынии - 66 тысяч 631, а в Молдове - 29 тысяч 87.

Власти Великобритании вводят с субботы 14-дневный карантин для прибывающих из Франции, Нидерландов, Мальты, Монако и островов Теркс и Кайкос, заявил в четверг вечером министр транспорта страны Грант Шаппс.

"Данные показывают, что мы должны исключить Францию, Нидерланды, Монако, Мальту, острова Теркс и Кайкос из нашего списка "транспортного коридора", чтобы снизить уровень инфекции", - написал министр в Twitter.

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