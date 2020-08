Пока все спали: Кику о российской вакцине, ситуация с COVID-19

КИШИНЕВ, 14 авг - Sputnik. Глава молдавского правительства Ион Кику в эфире частного телеканала, комментируя вопрос о регистрации российской вакцины от коронавируса, заявил, что Молдова держит связь со Всемирной организацией здравоохранения и всюду встала в очередь.

© Photo : press office of the MoH of RF