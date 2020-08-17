Пока все спали: открытие детсадов, ситуация с COVID-19 и тренер "Барселоны"

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Частные детские сады с понедельника возобновляют работу. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обратился к персоналу этих дошкольных учреждений и родителям с просьбой быть максимально осторожными и ответственными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Для подготовки к возобновлению образовательного процесса в государственных детских дошкольных учреждениях, по словам Чебана, "Главное управление образования, молодежи и спорта совместно с Генеральным управлением социальной помощи и здравоохранения 17-20 августа организует онлайн-обучение медсестер в государственных детских садах муниципия Кишинев о мерах профилактики инфекции в целях защиты и безопасности детей".
"Ограничительные меры будут пересматриваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - добавил столичный градоначальник.
Кроме того, до 20 августа все учебные заведения должны опубликовать расписание и модель, по которой они будут работать.
Ситуация с коронавирусом в мире
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 21,7 миллиона человек.
На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 403 тысячи 213). Следом идут Бразилия (3 миллиона 340 тысяч 197) и Индия (2 миллиона 647 тысяч 663).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (920 тысяч 719), Южная Африка (587 тысяч 345), Перу (525 тысяч 803), Мексика (522 тысячи 162), Колумбия (468 тысяч 332), Чили (385 тысяч 946) и Иран (343 тысячи 203).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 93 тысячи 490 зараженных, в Румынии - 70 тысяч 461, а в Молдове - 30 тысяч 183.
"Барселона" осталась без тренера
Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года.
Журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что претендентами на должность нового главного тренера являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и экс-футболист команды Хави.
"Барселона" в пятницу в Лиссабоне со счетом 2:8 проиграла мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершила борьбу в турнире. "Сине-гранатовые" пропустили восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.
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