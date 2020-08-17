Пока все спали: открытие детсадов, ситуация с COVID-19 и тренер "Барселоны"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 17 авг - Sputnik. Частные детские сады с понедельника возобновляют работу. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан обратился к персоналу этих дошкольных учреждений и родителям с просьбой быть максимально осторожными и ответственными. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "допускается повторное открытие, если условия осуществления деятельности учреждения соответствуют положениям инструкции в условиях пандемии COVID-19, а также после согласования с Центром общественного здоровья Кишинева и территориальной структурой Национального агентства по безопасности пищевых продуктов".

Для подготовки к возобновлению образовательного процесса в государственных детских дошкольных учреждениях, по словам Чебана, "Главное управление образования, молодежи и спорта совместно с Генеральным управлением социальной помощи и здравоохранения 17-20 августа организует онлайн-обучение медсестер в государственных детских садах муниципия Кишинев о мерах профилактики инфекции в целях защиты и безопасности детей".

"Ограничительные меры будут пересматриваться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - добавил столичный градоначальник.

Кроме того, до 20 августа все учебные заведения должны опубликовать расписание и модель, по которой они будут работать.

Ситуация с коронавирусом в мире

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 21,7 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 21 миллион 672 тысячи 186. Из них 13 миллионов 676 тысячи 868 человек выздоровели, 775 тысяч 244 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 403 тысячи 213). Следом идут Бразилия (3 миллиона 340 тысяч 197) и Индия (2 миллиона 647 тысяч 663).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (920 тысяч 719), Южная Африка (587 тысяч 345), Перу (525 тысяч 803), Мексика (522 тысячи 162), Колумбия (468 тысяч 332), Чили (385 тысяч 946) и Иран (343 тысячи 203).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 93 тысячи 490 зараженных, в Румынии - 70 тысяч 461, а в Молдове - 30 тысяч 183.

"Барселона" осталась без тренера

Кике Сетьен покинет пост главного тренера футбольного клуба "Барселона", об этом заявил президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, которого цитирует Tiempo de Juego в Twitter.

Сетьен возглавил "Барселону" в январе 2020 года.

Журналист The Guardian Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что претендентами на должность нового главного тренера являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и экс-футболист команды Хави.

"Барселона" в пятницу в Лиссабоне со счетом 2:8 проиграла мюнхенской "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов и завершила борьбу в турнире. "Сине-гранатовые" пропустили восемь голов в одном матче впервые с 1946 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova