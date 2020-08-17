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Вид из космоса

"Доктрина сквозит агрессией": военные США намерены захватить орбиту Земли

© CC BY 2.0 / DonkeyHotey / Earth Horizon
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200817/31328819/doktrina-skvozit-agressiey-voennye-usa-namereny-zakhvatit-orbitu-zemli.html

Взять поле боя под полный контроль, заранее разведать планы противника и полностью выдавить его с околоземной орбиты — командование созданных в декабре прошлого года Космических сил США опубликовало первую военную доктрину.

На 64 страницах — цели и задачи новых войск, а также детальное описание их преимущества перед другими видами вооруженных сил. О главных тезисах документа — в материале автора РИА Новости Андрея Коца.

Взять высоту

Достать до Луны.
© Sputnik / Maxim Blinov
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Основной посыл: космос откроет перед Вооруженными силами США уникальные возможности по планированию и проведению боевых операций. Авторы документа напоминают, что с древних времен полководцы стремились занять перед битвой возвышенность и получить стратегическое преимущество: видеть маневры противника, без помех наблюдать за полем боя, исключить возможность внезапной атаки. Самая выгодная позиция в XXI веке — околоземная орбита. И контролировать ее, по мнению Пентагона, должны именно Космические силы США.

Военные операции в космосе рассматриваются как особая область ведения боевых действий, а не как сфера компетенции других видов и родов вооруженных сил. На орбите следует вести себя агрессивно, чтобы "достичь превосходства". Согласно изложенной доктрине, в космосе надо атаковать.

"Наступательные операции нацелены на космические возможности и системы противокосмической обороны противника, снижение эффективности и смертоносности вражеских сил, — подчеркивается в документе. — Нужно добиться преимущества и возможности заблаговременной нейтрализации космических миссий недружественных государств".

И речь не только о средствах ПРО — о "всем противоспутниковом потенциале противника". Также американцы оставляют за собой право на оборонительные операции, в том числе активные — "для нейтрализации средств нападения неприятеля и снижения уровня угроз".

Нарастить группировку

Военный обозреватель Александр Жилин
photo: courtesy of Alexander Zhilin
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Космические войска будут отвечать за "безопасность" околоземной орбиты, обеспечивать к ней доступ США и их союзников, а также проецировать боевую мощь, чтобы запугать оппонента и принудить его изменить свое поведение. Грузы и персонал будут доставлять многоразовые корабли, для быстрой передачи информации на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях потребуется создание мощной спутниковой группировки. Особая роль отводится заатмосферным аппаратам разведки, наблюдения и связи — им предстоит послужить основой американского военного присутствия в космосе.

Не секрет, что армии США и их союзников по НАТО активно применяют спутники. Именно в космосе сосредоточены основные средства управления войсками и оружием, разведки, связи и навигации. На орбите дежурят около тысячи западных аппаратов военного и двойного назначения.

У российских космических войск есть технические средства и специалисты, способные отслеживать действия спутников западных стран, их сосредоточение над теми или иными участками воды и суши, периодичность, с которой они пролетают над какой-либо местностью.

Поведение орбитальной группировки многое говорит о намерениях вероятного противника. В частности, можно с высокой точностью спрогнозировать момент массированного ракетно-авиационного удара в рамках воздушной наступательной операции.

Авторы доктрины настаивают на необходимости лишить всех оппонентов США возможности получать любую информацию об американской орбитальной группировке. Для этого в агентстве перспективных оборонных разработок DARPA уже несколько лет реализуют программу Blackjack, предусматривающую вывод на низкую орбиту до 200 малогабаритных спутников, связанных в единую сеть.

Скафандр астронавта NASA на выставке в рамках Международный конгресс астронавтики в Вашингтоне.
© Sputnik / Сергей Мамонтов
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Считается, что небольшие размеры этих аппаратов осложнят их обнаружение средствами космической разведки, а большая численность затруднит уничтожение. Группировку, по планам Пентагона, начнут развертывать уже в 2022-м.

Звездные войны

Многие эксперты, впрочем, уверены, что спутниками дело не ограничится. В опубликованном документе об этом прямо не говорится, но ясно, что американцы рано или поздно разместят на околоземной орбите боевое оружие. Об этом сказал в эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

"Речь идет об ударных вооружениях: кинетическом, лазерном, электромагнитном и другом, — отметил эксперт. — Это может быть все что угодно. Представьте себе ситуацию, когда над нами летает спутник с грузовым отсеком, в котором пять-шесть кубических метров отравляющего вещества. В определенный момент контейнер открывается, и все, что там есть, сыпется на наши головы. Это один из гипотетических вариантов, и их очень много. Если на спутниках поставят ударные космические вооружения, то надо понимать, что резко сокращается срок подлетного времени боеприпаса до цели. Сейчас вся система обороны строится на том, чтобы вовремя засечь взлет ракет и на разгонном участке их уничтожить. А если этот спутник у нас над головами, то будет полет по кратчайшей траектории. Поэтому все это — реальная угроза для безопасности России".

Подберезкин подчеркнул, что разрабатываются противоспутниковые системы, которые ослабят угрозу нападения с орбиты. Однако эксперт опасается новой дорогостоящей гонки вооружений — на этот раз в космосе.

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