События в Беларуси: заявление Лукашенко, ответ ЦИКа и реакция Трампа

КИШИНЕВ, 17 авг – Sputnik. О необходимости принять новую Конституции высказался президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь.

"Нам надо принять новую Конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы ее должны принять на референдуме – потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме – и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы: и парламента, и президента, и местных органов власти", - сказал белорусский лидер во время встречи с рабочими Минского завода колесных тягачей.

Там он прокомментировал призывы к забастовкам на предприятиях, возможность новых выборов в ближайшее время, столкновения с силовиками, а также рассказал, что его оценка ситуации совпадает с мнением Владимира Путина.

Поже Лукашенко рассказал, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на президентских выборов, однако это оказалось "уже не актуально".

"Ей нужны новые выборы", — сказал он.

Выборы президента Беларуси прошли 9 августа. По данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко, за него проголосовали более 80% избирателей, на втором месте оказалась кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Несогласные с результатами выборов с вечера 9 августа выходят на улицы городов. За время протестов в Беларуси было задержано около семи тысяч протестующих, в больницах оказались сотни человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни людей.

Почти 160 пострадавших

Исполняющий обязанности главы Минздрава Белоруссии Владимир Караник сообщил, что после акций протеста в больницах находятся 158 пострадавших, все они в стабильном состоянии.

"На сегодняшний момент в больницах остается 158 человек... У всех состояние стабильное, не критичное", - сказал Караник, отвечая на вопрос РИА Новости. По словам и.о. главы ведомства, три случая из общего числа относятся к тяжелым травмам.

ЦИК разъясняет

ЦИК страны заявил в ответ на жалобы, что нет причин признать выборы президента недействительными по отдельным участкам для голосования или пересчитать на них голоса избирателей.

"Повторный подсчет голосов избирателей по участку для голосования Центральная комиссия вправе назначить при выявлении ошибок, несоответствий в протоколах участковых и территориальных комиссий, иных нарушениях, допущенных в ходе голосования или при подсчете голосов. Сведений о таких нарушениях в обращениях не указано", - отмечается в ответе на жалобы, сообщает РИА Новости.

Касательно требований признания выборов по участку для голосования недействительными отмечается, что "выборы по участку могут быть признаны недействительными, если нарушения, допущенные в ходе выборов или при подсчете голосов, повлияли на итоги выборов в целом по республике".

"В Центральную комиссию заявителями не представлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно. Не могут служить поводами к удовлетворению жалоб доводы, которые носят по существу предположительный характер", - подчеркивается в ответе.

Там констатируется, что "при таких обстоятельствах оснований для признания выборов недействительными по участкам для голосования не имеется".

В ответ на требование ознакомить с протоколами подсчета голосов на отдельных участках ЦИК заявил, что располагает только протоколами областных, Минской городской комиссий по выборам. Участковым было рекомендовано использовать для размещения копии протокола доску объявлений или информационный стенд в здании, где проходило голосование. "Таким образом, избирательное законодательство не предусматривает иного порядка ознакомления с результатами голосования на участке", - отмечается в документе.

Трамп ужаснулся

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Республике Беларусь ужасной, Штаты пристально следят за происходящим в республике, сообщило в понедельник агентство Reuters, передает Sputnik Беларусь.

Это первый комментарий американского президента США по поводу политического кризиса в Беларуси.

Меркель ищет Лукашенко

Германия предпринимает попытки связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, сообщила канцелярия президента Литвы.

Как передает Sputnik Беларусь, литовский президент Гитанас Науседа провел телефонный разговор с лидером ФРГ Ангелой Меркель, в ходе которого главы государств обсудили различные политические вопросы.

"Меркель проинформировала о своем разговоре с президентом России (Владимиром Путиным – Sputnik Беларусь). В настоящее время Берлин также пытается связаться с Александром Лукашенко по дипломатическим каналам, чтобы разобраться с ситуацией", – говорится в сообщении.

По информации канцелярии, Науседа поговорил с Меркель о возможных санкциях, которые ЕС планирует ввести в отношении белорусских чиновников после президентских выборов.

Снова протесты?

Понедельник в Бларуси завершается очередными массовыми собраниями.

Сторонники белорусской оппозиции собирались на площади Независимости в Минске, передаёт корреспондент РИА Новости. Они поют протестные песни, скандируют лозунги. По подсчетам очевидца, здесь может быть несколько тысяч человек.

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