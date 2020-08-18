Пока все спали: ситуация с коронавирусом, нападение на генконсульство

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КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 21,9 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 21 миллион 881 тысячу 858. Из них 13 миллионов 888 тысяч 301 человек выздоровели, 774 тысячи 34 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 438 тысяч 325). Следом идут Бразилия (3 миллиона 359 тысяч 570) и Индия (2 миллиона 702 тысячи 681).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (925 тысяч 558), Южная Африка (589 тысяч 886), Перу (535 тысяч 946), Мексика (525 тысяч 733), Колумбия (476 тысяч 660), Чили (387 тысяч 502) и Испания (359 тысяч 82).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 95 тысяч 7 зараженных, в Румынии - 71 тысяча 194, а в Молдове - 30 тысяч 377.

Нападение на генконсульство РФ

Неизвестный мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство РФ в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожал сотрудникам дипмиссии убийством, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

"Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до 16 августа включительно. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в дипмиссии, злоумышленника задержала полиция в первый же день, но затем он оказался на свободе и продолжил свои действия.

"Полиция, когда была вызвана 10 августа, задержала его, но через какое-то время он вновь оказался на свободе после того, как был арестован, неизвестно каким образом, и продолжил забрасывать камнями", - сказал собеседник агентства.

В генконсульстве выразили надежду, что правоохранительные органы США примут достаточные меры для защиты дипмиссии.

Учения военной полиции

Специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" начинаются на всей территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе учений, которые продлятся до 21 августа, испытают возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.

Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

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