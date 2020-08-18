Пока все спали: ситуация с коронавирусом, нападение на генконсульство

КИШИНЕВ, 18 авг - Sputnik. Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 21,9 миллиона человек.
К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 21 миллион 881 тысячу 858. Из них 13 миллионов 888 тысяч 301 человек выздоровели, 774 тысячи 34 человека погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (925 тысяч 558), Южная Африка (589 тысяч 886), Перу (535 тысяч 946), Мексика (525 тысяч 733), Колумбия (476 тысяч 660), Чили (387 тысяч 502) и Испания (359 тысяч 82).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 95 тысяч 7 зараженных, в Румынии - 71 тысяча 194, а в Молдове - 30 тысяч 377.
Нападение на генконсульство РФ
Неизвестный мужчина с 10 по 16 августа забрасывал камнями консульство РФ в Нью-Йорке и автомобили дипмиссии, угрожал сотрудникам дипмиссии убийством, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Это началось 10 августа. Неизвестный мужчина начал забрасывать камнями автомобили, которые стояли на служебной парковке нашего консульства. И практически ежедневно эти инциденты повторялись, ежедневно буквально до 16 августа включительно. Зафиксирован ущерб автотранспорту, есть ущерб воротам", - сказал собеседник агентства.
"Полиция, когда была вызвана 10 августа, задержала его, но через какое-то время он вновь оказался на свободе после того, как был арестован, неизвестно каким образом, и продолжил забрасывать камнями", - сказал собеседник агентства.
В генконсульстве выразили надежду, что правоохранительные органы США примут достаточные меры для защиты дипмиссии.
Учения военной полиции
Специальные учения военной полиции Вооруженных сил "Страж-2020" начинаются на всей территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ходе учений, которые продлятся до 21 августа, испытают возможности современных образцов вооружения и военной техники, поступивших в этом году в подразделения военных полицейских.
Всего в учениях примут участие более 2,5 тысячи военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.
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