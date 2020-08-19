Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с COVID-19, мятеж в Мали

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных христиан с праздником Преображения Господа Иисуса Христа. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы государства в Facebook.
Додон также добавил, что "с празднованием Преображения Господня связана традиция освящения нового урожая винограда, яблок и других плодов".
"Издревле этот праздник особо почитался в нашей стране. В честь Преображения Господня освящены многие церкви в городах и селах Молдовы. По случаю прекрасного праздника сердечно поздравляю всех граждан нашей страны, желаю мира и благополучия", - сказано в сообщении.
Ситуация с коронавирусом
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 22,1 миллиона человек.
К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 136 тысяч 954. Из них 14 миллионов 116 тысяч 451 человек выздоровели, 780 тысяч 908 человек погибли.
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (930 тысяч 276), Южная Африка (592 тысячи 144), Перу (541 тысяча 493), Мексика (531 тысяча 239), Колумбия (489 тысяч 122), Чили (388 тысяч 855) и Испания (364 тысячи 196).
На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 96 тысяч 653 зараженных, в Румынии - 72 тысячи 208, а в Молдове - 30 тысяч 789.
Мятеж в Мали
Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.
"Начиная с сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.
Также мятежники сообщили о создании Национального комитета для спасения народа.
Байден претендует на пост президента США
Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента.
В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.
Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>