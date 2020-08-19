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Игорь Додон

Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с COVID-19, мятеж в Мали

© Photo : Miroslav Rotari.
В мире
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Sputnik Молдова
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Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных христиан с праздником Преображения Господа Иисуса Христа. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Освящение яблок
© Sputnik / Павел Лисицын
Какой сегодня православный праздник: Преображение Господне
Президент обратил внимание на то, что "Преображение Господне - один из двенадцати важнейших церковных праздников. Он напоминает нам о чуде, которое произошло на горе Фавор. Апостолы, узревшие Иисуса Христа в преображенном облике, уверовали, что Он есть Сын Божий".

Додон также добавил, что "с празднованием Преображения Господня связана традиция освящения нового урожая винограда, яблок и других плодов".

"Издревле этот праздник особо почитался в нашей стране. В честь Преображения Господня освящены многие церкви в городах и селах Молдовы. По случаю прекрасного праздника сердечно поздравляю всех граждан нашей страны, желаю мира и благополучия", - сказано в сообщении.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 22,1 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 136 тысяч 954. Из них 14 миллионов 116 тысяч 451 человек выздоровели, 780 тысяч 908 человек погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 482 тысячи 416). Следом идут Бразилия (3 миллиона 407 тысяч 354) и Индия (2 миллиона 767 тысяч 253).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (930 тысяч 276), Южная Африка (592 тысячи 144), Перу (541 тысяча 493), Мексика (531 тысяча 239), Колумбия (489 тысяч 122), Чили (388 тысяч 855) и Испания (364 тысячи 196).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 96 тысяч 653 зараженных, в Румынии - 72 тысячи 208, а в Молдове - 30 тысяч 789.

Мятеж в Мали

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

"Начиная с сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

Также мятежники сообщили о создании Национального комитета для спасения народа.

Белый дом.
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента через несколько часов после его задержания мятежниками.

Байден претендует на пост президента США

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента.

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.

Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.

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