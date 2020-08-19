Пока все спали: поздравление Додона, ситуация с COVID-19, мятеж в Мали

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КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил православных христиан с праздником Преображения Господа Иисуса Христа. Соответствующее сообщение опубликовано на странице главы государства в Facebook.

Президент обратил внимание на то, что "Преображение Господне - один из двенадцати важнейших церковных праздников. Он напоминает нам о чуде, которое произошло на горе Фавор. Апостолы, узревшие Иисуса Христа в преображенном облике, уверовали, что Он есть Сын Божий".

Додон также добавил, что "с празднованием Преображения Господня связана традиция освящения нового урожая винограда, яблок и других плодов".

"Издревле этот праздник особо почитался в нашей стране. В честь Преображения Господня освящены многие церкви в городах и селах Молдовы. По случаю прекрасного праздника сердечно поздравляю всех граждан нашей страны, желаю мира и благополучия", - сказано в сообщении.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 22,1 миллиона человек.

К 08.10 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 136 тысяч 954. Из них 14 миллионов 116 тысяч 451 человек выздоровели, 780 тысяч 908 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 482 тысячи 416). Следом идут Бразилия (3 миллиона 407 тысяч 354) и Индия (2 миллиона 767 тысяч 253).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (930 тысяч 276), Южная Африка (592 тысячи 144), Перу (541 тысяча 493), Мексика (531 тысяча 239), Колумбия (489 тысяч 122), Чили (388 тысяч 855) и Испания (364 тысячи 196).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 96 тысяч 653 зараженных, в Румынии - 72 тысячи 208, а в Молдове - 30 тысяч 789.

Мятеж в Мали

Военные, устроившие мятеж в Мали, заявили о закрытии всех границ страны и введении комендантского часа.

"Начиная с сегодняшнего дня, 19 августа 2020 года, все воздушные и наземные границы будут закрыты до дальнейшего уведомления, комендантский час будет введен с 21.00 до 05.00", - сообщил представитель мятежников Исмаэль Ваг в эфире телеканала ORTM 1.

Также мятежники сообщили о создании Национального комитета для спасения народа.

Байден претендует на пост президента США

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и роспуске парламента через несколько часов после его задержания мятежниками.

Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента.

В ходе виртуальной переклички партийные делегации от штатов и территорий США огласили результаты своих праймериз, по которым Байден набрал наибольшее число партийных делегатов, голосующих на съезде.

Байдену на выборах 3 ноября будет противостоять действующий президент Дональд Трамп.

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