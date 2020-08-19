Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии

Министр иностранных дел России выразил убеждение, что жители республики смогут сами разобраться в нынешней ситуации.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Заявления стран Евросоюза о ситуации в Белоруссии носят исключительно геополитический характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

"Происходящее в Белоруссии нас весьма и весьма тревожит, нас тревожит попытка использовать внутренние сложности, с которыми сейчас столкнулась Беларусь, белорусский народ, белорусское руководство, для того, чтобы вмешиваться в эти события, в эти процессы извне. И не просто вмешиваться, а вмешиваться с целью навязать белорусам те порядки, которые внешние игроки считают для себя выгодными. Мы видели эту борьбу и на предыдущих этапах развития ситуации после того, как Советский Союз прекратил своё существование. Последний пример, разумеется, это Украина", - сказал он.

Министр иностранных дел России выразил убеждение, что народ Беларуси может сам разобраться в нынешней ситуации.

"Я очень надеюсь, что белорусы, как и все друзья белорусов за границей, у Белоруссии очень много друзей, они смогут сами разобраться в своих делах и не будут идти на поводу у тех, кому Белоруссия нужна исключительно для того, чтобы осваивать геополитическое пространство, для того, чтобы продвигать известную деструктивную логику: или вы с Российской Федерацией, или вы с Европой", - сказал он.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты, участники которых не согласны с результатами президентских выборов в стране. Согласно официальным окончательным данным, на выборах 9 августа победил действующий президент Александр Лукашенко, за него проголосовали 80,1%, за основную соперницу Светлану Тихановскую - 10,12%. Сама Тихановская сейчас в Литве.

16 августа в стране прошли самые масштабные акции протеста в современной истории Беларуси.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава республики, скончались двое участников акций протеста.

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