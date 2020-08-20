Пока все спали: победа "Шерифа", ситуация с COVID-19 и кандидат демократов

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Тираспольский "Шериф" со счетом 2:0 обыграл ФК "Фола" из Люксембурга. Поединок прошел в Тирасполе. Голы забили Анатоль Абанг и Андрей Лукич.

Во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Шериф" встретится с ФК "Карабах" из Азербайджана.

Игра состоится в Баку 26 августа и начнется в 19.00 по кишиневскому времени.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 22,4 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 411 тысяч 300. Из них 14 миллионов 333 тысячи 914 человек выздоровели, 787 тысяч 672 человека погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 529 тысяч 824). Следом идут Бразилия (3 миллиона 456 тысяч 652) и Индия (2 миллиона 836 тысяч 925).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (935 тысяч 66), Южная Африка (596 тысяч 60), Перу (549 тысяч 321), Мексика (537 тысяч 31), Колумбия (502 тысячи 178), Чили (390 тысяч 37) и Испания (370 тысяч 867).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 98 тысяч 658 зараженных, в Румынии - 73 тысячи 617, а в Молдове - 31 тысяча 415.

Харрис - кандидат в вице-президенты США

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, об этом решении было объявлено на съезде демократов, который проходит в виртуальном формате в Милуоки в штате Висконсин, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Мали

Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Она будет избираться вместе с Джо Байденом, который ранее был выдвинут официальным кандидатом в президенты США от демократов. В случае победы 55-летняя Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента.

Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.

Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали Бамако "патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа".

Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

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