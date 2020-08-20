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Мяч Лиги чемпионов

Пока все спали: победа "Шерифа", ситуация с COVID-19 и кандидат демократов

© Sputnik / Алексей Филиппов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200820/31366432/poka-vse-spali-pobeda-sherifa-situatsiya-s-covid19-i-kandidat-demokratov.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Тираспольский "Шериф" со счетом 2:0 обыграл ФК "Фола" из Люксембурга. Поединок прошел в Тирасполе. Голы забили Анатоль Абанг и Андрей Лукич.

Во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов "Шериф" встретится с ФК "Карабах" из Азербайджана.

Игра состоится в Баку 26 августа и начнется в 19.00 по кишиневскому времени.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 22,4 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 411 тысяч 300. Из них 14 миллионов 333 тысячи 914 человек выздоровели, 787 тысяч 672 человека погибли.

Медицинский работник проводит тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 529 тысяч 824). Следом идут Бразилия (3 миллиона 456 тысяч 652) и Индия (2 миллиона 836 тысяч 925).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (935 тысяч 66), Южная Африка (596 тысяч 60), Перу (549 тысяч 321), Мексика (537 тысяч 31), Колумбия (502 тысячи 178), Чили (390 тысяч 37) и Испания (370 тысяч 867).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 98 тысяч 658 зараженных, в Румынии - 73 тысячи 617, а в Молдове - 31 тысяча 415.

Харрис - кандидат в вице-президенты США

Сенатор от Калифорнии Камала Харрис официально выдвинута в качестве кандидата в вице-президенты США от Демократической партии, об этом решении было объявлено на съезде демократов, который проходит в виртуальном формате в Милуоки в штате Висконсин, сообщает РИА Новости.

Белый дом.
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Харрис стала первой афроамериканкой, выдвинутой в вице-президенты США. Она будет избираться вместе с Джо Байденом, который ранее был выдвинут официальным кандидатом в президенты США от демократов. В случае победы 55-летняя Харрис станет первой женщиной на посту вице-президента.

Ситуация в Мали

Оппозиция в Мали пообещала работать совместно с лидерами военного переворота над политическим переходным процессом в стране. Об этом пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление оппозиционной коалиции.

Представитель коалиции сообщил, что в пятницу оппозиция организует в столице Мали Бамако "патриотическое шествие, чтобы отпраздновать победу народа".

Мятеж в Мали начался во вторник на военной базе Кати близ столицы Бамако. Мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства. Мятежные военные заявили о создании Национального комитета для спасения народа, а также призвали к политической трансформации в стране, ведущей к всеобщим выборам.

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