Пока все спали: заявление Гречаной, ситуация с COVID-19, заявление трех стран

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КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Существует острая необходимость скорейшего применения вакцины против COVID-19, которая действительно была бы доступна всем, в том числе малым странам. Об этом говорилось на пятой Всемирной конференции глав парламентов, которая проходила 19-20 августа в формате онлайн. Соответствующее заявление сделала спикер Зинаида Гречаная.

По ее словам, "очень важно было сверить часы между парламентами в таких проблемах, как борьба с пандемическим кризисом". "Мы пришли к выводу, что всех нас волнуют одинаковые угрозы, а это значит, что бороться необходимо тоже сообща", - отметила Гречаная.

"Страны не могут и не должны бороться самостоятельно с глобальными вызовами. Принятие нашей совместной Декларации является доказательством гарантии нашей совместной решительности и солидарности. Как справедливо отмечали и другие мои коллеги, существует острая необходимость скорейшего применения вакцины против COVID-19, которая действительно была бы доступна всем, в том числе малым странам с уязвимыми экономиками и системами здравоохранения", - добавила спикер.

Гречаная подчеркнула, что "конференция показала, что впереди много работы, и что нам есть что передать нашим парламентам и нашим гражданам, - это уверенность и нашу готовность действовать солидарно".

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру приблизилось к 22,7 миллиона человек.

К 08.15 по кишиневскому времени число зараженных COVID-19 в мире составляло 22 миллиона 678 тысяч 483. Из них 14 миллионов 541 тысяча 573 человека выздоровели, 793 тысячи 698 человек погибли.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (5 миллионов 573 тысячи 847). Следом идут Бразилия (3 миллиона 501 тысяча 975) и Индия (2 миллиона 905 тысяч 825).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (939 тысяч 833), Южная Африка (599 тысяч 940), Перу (558 тысяч 420), Мексика (543 тысячи 806), Колумбия (513 тысяч 719), Чили (391 тысяча 849) и Испания (377 тысяч 906).

На Украине, согласно представленным данным, всего было выявлено 100 тысяч 810 зараженных, в Румынии - 74 тысячи 963, а в Молдове - 31 тысяча 937.

Три европейских страны против санкций

Франция, Германия и Великобритания не поддерживают инициативу США о восстановлении санкций против Ирана, говорится в совместном коммюнике глав МИД трех стран, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео передал председателю Совета Безопасности ООН письмо о неисполнении Ираном обязательств в рамках СВПД и о запуске процедуры восстановления санкций.

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участником СВПД после выхода из соглашения 8 мая 2018 года. Наша позиция относительно обоснованности уведомления США в соответствии с резолюцией 2231 была очень четко доведена до руководства и всех членов СБ ООН. Поэтому мы не можем поддержать эту инициативу, которая несовместима с нашими текущими усилиями по поддержке СВПД", - говорится в заявлении.

Байден согласился

Джо Байден официально согласился на выдвижение в президенты от Демократической партии США.

"Я горд быть демократом и для меня большая честь принять эту номинацию в президенты США", - сказал Байден в эфире виртуального съезда демократов.

© AP Photo / Дональд Трамп и Джо Байден

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