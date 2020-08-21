Остановить COVID-19: власти Испании просят регионы закрыть публичные дома

Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ будет опубликован в субботу и вступит в силу в воскресенье.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Власти Испании обратились к регионам с просьбой закрыть публичные дома в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо направила главам регионов министр равных возможностей Испании Ирене Монтеро, передает РИА Новости со ссылкой телеканал Rtve.

Министр отметила, что закрытие данных заведений необходимо, чтобы остановить неконтролируемое распространение COVID-19, так как такие случаи "сложно отследить". Монтеро добавила, что меры, ограничивающие работу дискотек и пабов в регионах, должны касаться и публичных домов.

Власти автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча согласились закрыть публичные дома и хостес-бары. Министр здравоохранения сообщества сообщил, что соответствующий указ будет опубликован в субботу и вступит в силу в воскресенье, сообщает Rtve.

На прошлой неделе власти Испании объявили о новых санитарных мерах: закрыты дискотеки и ночные бары, барам и ресторанам предписано следить за соблюдением дистанции в полтора метра между посетителями, за одним столом не могут собираться более 10 человек, эти заведения должны закрываться не позже часа ночи.

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