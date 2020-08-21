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Мураховский: Навальный остается лечиться в Омске

© Sputnik / Александр Кряжев
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200821/31387667/Murakhovskiy-Navalnyy-ostaetsya-lechitsya-v-Omske.html

Госпитализированному в Омске российскому блогеру поставлен основной диагноз - нарушение обмена веществ.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. Российский блогер Алексей Навальный остается лечиться в больнице скорой медицинской помощи (БСМП) №1 в Омске до стабилизации его состояния, сообщил журналистам главный врач больницы Александр Мураховский, передает РИА Новости.

"Могу сказать, что в БСМП №1 проводится весь комплекс мероприятий. Нам никто не возразил и никто не сказал, что мы что-то не выполняем или что-то не то, что должны выполнять", - сказал Мураховский журналистам.

Он добавил, что Навальный продолжает лечиться в БСМП №1 "до устойчивой стабилизации своего состояния".

По словам Мураховского, решение об отказе от транспортировки принималось во время консилиума с участием немецких медиков, приехавших в Омск. Они убедились, что в больнице выполняются все необходимые процедуры.

Ранее врачи констатировали, что ядов в организме Навального не обнаружено. Основным "рабочим диагнозом" медики называют нарушение обмена веществ. 

В четверг утром самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

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