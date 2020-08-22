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Пока все спали: статистика COVID-19, отправка Навального в Германию, взрыв дома

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Самолет с блогером Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Берлин, сообщает РИА Новости.

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Борт вылетел из омского аэропорта примерно в 8.00 по местному времени (5.00 мск). Ориентировочное время прибытия в Берлин — 09.02 (11.02 мск).

Ранее омские врачи разрешили вывезти Навального на лечение за рубеж. За блогером в Омск прилетела бригада немецких медиков, с ними провели консультации. По словам врачей, мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас угрозы его жизни нет.

Ранее врачи констатировали, что ядов в организме Навального не обнаружено. Основным "рабочим диагнозом" медики называют нарушение обмена веществ. 

В четверг утром самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Блогеру стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию. Состояние пациента оценивали как тяжелое, он находится в коме.

Коронавирус за сутки

На 22 августа 2020 в мире зафиксировано 23 120 216 случаев заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 86 516 человек.
Общее число смертей от коронавирусной инфекции в мире составляет 803 201 человек, сегодня зафиксировано 3 085 случаев смерти.


В активной фазе болезни находятся 6 613 533 человек, из них 61 849 в критическом состоянии. Уровень летальности: 3.47%. Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 22 августа 2020 в мире: 15 713 254.

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В Молдове, по данным Минздрава на вечер 21 августа, общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 32 484. В пятницу COVID-19 был выявлен у 547 человек. Из больниц выписаны 262 ранее госпитализированных. 

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на сегодня, 22 августа 2020 в Молдове: 22 683.

В пятницу были зафиксированы еще восемь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 929. 

Трагедия в Ярославле

Число жертв взрыва газа в многоэтажном доме в Ярославле увеличилось до трёх, сообщило правительство региона.
Ранее в экстренных службах сообщили, что под завалами обнаружили тело женщины и ребенка.
"Найдено тело ребёнка (предварительно). Общее число погибших - трое", - говорится в сообщении.

Взрыв прогремел в пятницу вечером на четвертом этаже десятиэтажного дома. В тот самый момент, когда большинство жителей уже вернулись домой с работы.  

После взрыва произошел пожар, он был ликвидирован. Основная версия — утечка газа. В результате инцидента обрушились перекрытия нескольких этажей.

В областном Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека"

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