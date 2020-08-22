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Акция протеста у Дома правительства в Минске 18 августа

День тринадцатый: Беларусь после выборов президента - видео

© Sputnik / Виктор Толочко
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200822/31394060/Den-trinadtsatyy-Belarus-posle-vyborov-prezidenta---video.html

Митинги в поддержку Лукашенко, протест оппозиции, заявления экс-кандидата в президенты, опровержение фэйка и блокировка 70 сайтов.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Митинги в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошли по всей стране. Самый массовый состоялся в Бресте, тысячи человек собрались у Брестской крепости. А в Гомеле по центральным улицам прошел парад техники, сообщает Sputnik Беларусь.

Люди говорили о желании жить в мире и о том, что не позволят забрать страну.

Продолжились также и акции протеста оппозиции. Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.
В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Беларусь: протестующие обнимают силовиков.
© Ruptly
Беларусь: протестующие обнимают парнишек в военной аммуниции

Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.
Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Беларусь против России.

Отказ и жалоба Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.
"Нет, я не планирую сама (выдвигаться на пост)", - сказала она в интервью телеканалу "Белсат", передает РИА Новости.

Также сообщается, что юристы Тихановской подали в пятницу в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными.

Нет доступа 

С 21 августа в Беларуси стали недоступны 70 сайтов. Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.

При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Пресс-служба МИД РФ
Лавров прокомментировал ситуацию в Белоруссии

МВД разоблачило фейк

УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл сообщила РИА Новости, что МВД Беларуси подтвердило гибель четырех человек в ходе акций протеста в республике. Однако МВД страны опровергло такую информацию.

"МВД никому не предоставляло подобной информации, это какой-то фейк", - сказала пресс-секретарь Ведомства Ольга Чемоданова, отметив, что к ней как к официальному представителю министерства с таким запросом не обращались.

Ранее Следственный комитет республики заявлял о трех погибших в ходе акций протеста – по одному в Минске, Гомеле и Бресте.

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