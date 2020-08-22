День тринадцатый: Беларусь после выборов президента - видео

Митинги в поддержку Лукашенко, протест оппозиции, заявления экс-кандидата в президенты, опровержение фэйка и блокировка 70 сайтов.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Митинги в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко прошли по всей стране. Самый массовый состоялся в Бресте, тысячи человек собрались у Брестской крепости. А в Гомеле по центральным улицам прошел парад техники, сообщает Sputnik Беларусь.

Люди говорили о желании жить в мире и о том, что не позволят забрать страну.

Продолжились также и акции протеста оппозиции. Массовые протесты начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко (по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что народ выбрал Светлану Тихановскую.

В первые дни акции подавлялись силовиками, против протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них около 150 сотрудников правоохранительных органов. По разным официальным данным, погибли несколько демонстрантов.

Лукашенко выразил уверенность, что за протестами в республике стоят Соединенные Штаты, а европейские страны "подыгрывают" и делают так, "как сказано". Он добавил, что Запад стремится настроить Беларусь против России.

Отказ и жалоба Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не будет выдвигаться на пост президента в случае проведения новых выборов.

"Нет, я не планирую сама (выдвигаться на пост)", - сказала она в интервью телеканалу "Белсат", передает РИА Новости.

Также сообщается, что юристы Тихановской подали в пятницу в Верховный суд жалобу о признании выборов недействительными.

Нет доступа

С 21 августа в Беларуси стали недоступны 70 сайтов. Среди них – принадлежащие ряду средств массовой информации, политических движений, а также почтовые службы и VPN-сервисы.

При попытке входа на них появляется сообщение о том, что "доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения министерства информации принятого в соответствии с законом РБ "о СМИ", либо сайты попросту не открываются.

Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) требует от властей республики разблокировать сайты.

МВД разоблачило фейк

УВКПЧ ООН Элизабет Тросселл сообщила РИА Новости, что МВД Беларуси подтвердило гибель четырех человек в ходе акций протеста в республике. Однако МВД страны опровергло такую информацию.

"МВД никому не предоставляло подобной информации, это какой-то фейк", - сказала пресс-секретарь Ведомства Ольга Чемоданова, отметив, что к ней как к официальному представителю министерства с таким запросом не обращались.

Ранее Следственный комитет республики заявлял о трех погибших в ходе акций протеста – по одному в Минске, Гомеле и Бресте.

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