Лукашенко: Беларусь травят, чтобы потом броситься на Россию

Президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил с разрушительным трамплином события, связанные с беспорядками в стране Об этом он заявил интервью телеканалу Russia Today.

КИШИНЕВ, 22 авг - Sputnik. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его страну травят, чтобы потом броситься на Россию.

"Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным", - заявил белорусский лидер в интервью телеканалу RT.

На вопрос телеканала, как сейчас проходит общение с Москвой Лукашенко ответил: "Хорошо проходит".

"Это большой вопрос, мы поговорим. Но скажу главное. Кто-то в России, я часто это вижу в СМИ, говорит: "Ах, в Белоруссии, ах, в Белоруссии". Не в Белоруссии, это у вас, вот здесь, на западной границе. Давят, травят. И мы с Путиным сошлись во мнении", - отметил он.

⚡️Эксклюзив RT



Лукашенко — нашему корреспонденту Игорю Жданову : «Нас травят здесь, чтобы броситься потом на Россию. Это трамплин, и мы его должны разрушить. Это наше единое мнение с президентом Путиным» pic.twitter.com/VghxPwxNqp — RT на русском (@RT_russian) August 22, 2020

​Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

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