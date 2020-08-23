Мир за сутки: хроника пандемии, TikTok против Трампа и драка в самолете

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КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Количество случаев заражения коронавирусом в мире возросло за последние сутки более чем на 275 тысяч, скончались еще свыше 5,9 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за минувшие 24 часа скончалось 5926 пациентов с COVID-19. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 23 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников. По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 23 009 629. Скончались, по информации университета, 800 566 человек с COVID-19. Выздоровели за все время 14 766 365 человек.

В Молдове в субботу лабораторным путем подтверждены 588 новых случаев инфицирования COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 554 пациента (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1306 человек - в состоянии средней степени тяжести. Из больниц выписаны 285 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 22 958. человек. Зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 935.

TikTok хочет доказать, что он не угроза

Представители китайского видеосервиса TikTok 23 августа подтвердили намерение оспорить на следующей неделе в суде указ президента США Дональда Трампа, запрещающий сделки с компанией ByteDance, которой принадлежит приложение. Владельцы TikTok собираются оспорить тот факт, что приложение было классифицировано американскими властями как представляющее угрозу национальной безопасности США.

6 августа Трамп подписал указы "О борьбе с угрозой" от китайских приложений. В соответствии с документами в течение 45 дней должны быть прекращены любые сделки в американской юрисдикции с китайскими компаниями ByteDance и Tencent ― владельцами приложений TikTok и WeChat.

Позже американский лидер заявил, что Microsoft или другая американская компания должны купить TikTok до 15 сентября, иначе приложение будет запрещено на территории США, сообщает издание "Известия".

Женский бойцовский клуб на борту

В США две пассажирки самолета подрались прямо на борту. Потасовка началась еще до взлета, ее сняли на видео.

"Ничто так не напоминает бойцовский клуб, как вспыхнувшие сегодня страсти", — написала она.

Nothing like a morning Fight Club as tempers flared on @AmericanAir LAS-CLT flight today....So much for social distancing! #AAFightClub @thefatjack pic.twitter.com/NN9lj8enbf — Caryn Ross (@SuperSassyMama) August 17, 2020

​Похоже, что две туристки спорили из-за политики авиакомпании в отношении средств индивидуальной защиты. Одна из участниц ссоры, очевидно, не следовала этому требованию.

Представитель перевозчика пояснил, что клиентка отказалась сидеть в маске на борту. Поэтому ее попросили покинуть воздушное судно. Она стала возмущаться, нарушать порядок, что привело к ссоре с другими пассажирами.

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