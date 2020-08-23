Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка С-400

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка ЗРК С-400. Об этом стало известно в воскресенье, сообщает РИА Новости.
Контракт на поставку комплекса уже подписан, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.
Он подчеркнул, что сейчас стороны обсуждают финансовую модель исполнения контракта.
Напомним, что ранее американцы грозили Анкаре отказаться от продажи ей истребителей F-35, если Турция все же закупит еще одну партию С-400 у России.
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.
В настоящее время главным элементом системы ПВО стран НАТО остаются различные модификации американского зенитного комплекса Patriot. Эта система не выдерживает конкуренции не только с С-400, но и с предыдущим поколением российских систем ПВО С-300.
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