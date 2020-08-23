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Установка С-400 Триумф. Архивное фото

Россия и Турция подписали контракт на поставку второго полка С-400

© Sputnik / Sergei Malgavko
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20200823/31403670/Rossiya-i-Turtsiya-podpisali-kontrakt-na-postavku-vtorogo-polka-S-400-.html

Ранее аСША грозили Анкаре отказаться от продажи ей истребителей F-35, если Турция все же закупит еще одну партию С-400 у России.

КИШИНЕВ, 23 авг - Sputnik. Россия и Турция заключили контракт на поставку второго полка ЗРК С-400. Об этом стало известно в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Контракт на поставку комплекса уже подписан, заявил на форуме "Армия-2020" гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Он подчеркнул, что сейчас стороны обсуждают финансовую модель исполнения контракта.

В Сенате США предлагают выкупить российские С-400 у Турции
© Video : Ruptly / AP Photo/Andrew Harnik / Минобороны России
В Сенате США предлагают выкупить российские С- 400 у Турции
О наличии принципиальной договоренности о поставках С-400 Турции ранее заявлял глава секретариата оборонной промышленности республики Исмаил Демир. 

Напомним, что ранее американцы грозили Анкаре отказаться от продажи ей истребителей F-35, если Турция все же закупит еще одну партию С-400 у России.

Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400. 

Администрация президента США Дональда Трампа пока не реализовала свою угрозу о введении санкций против Турции.

В настоящее время главным элементом системы ПВО стран НАТО остаются различные модификации американского зенитного комплекса Patriot. Эта система не выдерживает конкуренции не только с С-400, но и с предыдущим поколением российских систем ПВО С-300.

C-400
© Sputnik /
C-400

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