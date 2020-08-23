В Германии Навальный попал в "бюрократическую уловку"

Как отмечается, это не является "политическим сигналом", а скорее нужно для "максимальной защиты полиции"

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Российский блогер Алексей Навальный был официально доставлен в Германию в статусе "гостя канцлера", данный статус позволяет обеспечивать его охрану, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на министерство внутренних дел.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал, в министерстве подтвердили, что для транспортировки Навальному был дан статус "гостя канцлера".

Данный статус "не является политическим сигналом", отмечает телеканал, а представляет собой "бюрократическую уловку, чтобы российский политик получал максимальную защиту полиции".

Ранее сотрудники правоохранительных органов заявили РИА Новости, что полицейские дежурят возле здания клиники Charite в Берлине, дежурство связано с госпитализацией Алексея Навального.

Полицейские обеспечивают безопасность Навального, потому что есть некие данные об угрозе, заявил РИА Новости в воскресенье официальный представитель полиции Мартин Хальвег, отказавшись уточнить, от кого эти данные пришли и от кого исходит угроза.

"Если у нас есть данные о конкретном лице, что ему может грозить опасность, что его жизни может что-то угрожать, угрозы извне, то мы задействуем соответствующие меры защиты. Для этого у нас есть специальный комиссариат. Там определяются меры, в соответствии с которыми мы работаем, о конкретных мерах я не могу говорить", - заявил Хальвег.

Он добавил, что данные меры не ограничены по времени. На вопрос, о каких сведениях идет речь и откуда они могут исходить, Хальвег ответил, что эти данные обычно "могут поступать с разных сторон, в том числе от самого потерпевшего, так и от других ведомств или лиц, например, свидетелей", добавив, что не может вдаваться в детали по данным вопросам.

Полицейский добавил, что не может также сообщить о других лицах, в отношении которых реализуются подобные меры в Берлине, сославшись на защиту личных данных и приватности. Однако "есть и другие лица в этом городе, которые находятся под защитой полиции", сказал представитель ведомства.

Он также отказался сообщить о том, сколько людей получают полицейскую защиту ежегодно или ежемесячно, указав на то, что эти дела "не учитываются статистически". По словам Хальвега, есть разные виды подобной помощи со стороны правоохранительных органов, начиная от адресного патрулирования и заканчивая постоянным сопровождением лица.

В четверг самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном Минздраве сообщили, что пациент в реанимации. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, госпитализированный получает всю необходимую помощь, но находится в коме.

По словам руководства больницы, ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено, медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику Charite и прислала в пятницу в Омск самолет. Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.

Утром в субботу самолет с Навальным прибыл в Берлин, пациента доставили в клинику Charite. В фонде, организовавшем перевозку Навального, заявили, что он хорошо перенес полет, его состояние не ухудшилось, но остается критическим.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova